أهالي إقليم عفرين يقدمون واجب العزاء لذوي الشهيد دمهات جندريسه

ونصب مجلس عوائل الشهداء لإقليم عفرين خيمة في ناحية أحداث؛ لتقديم واجب العزاء لذوي المقاتل في وحدات حماية الشعب، دمهات جندريسه، الاسم الحقيقي فوزي سليمان، الذي استشهد خلال المرحلة الثانية من مقاومة العصر.

وتوافد المئات من أهالي إقليم عفرين من الكرد والعرب والتركمان، بالإضافة إلى أعضاء المجالس والكومينات من عموم نواحي وقرى مقاطعة الشهباء إلى الساحة الرئيسة في الجهة الجنوبية لناحية أحداث.

وبدأت مراسم تقديم واجب العزاء بوقوف الأهالي دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم توجّه الإداري في مجلس عوائل الشهداء لإقليم عفرين، حسن بركو، بالعزاء لذوي الشهيد دمهات جندريسه وعموم أهالي إقليم عفرين، ثم تحدث عن تضحيات الشهيد دمهات وعموم شهداء ثورة روج آفا.

وتابع بركو حديثه "يسعى الاحتلال التركي إلى إحياء الحقبة العثمانية الدموية، عبر احتلال مناطق من سوريا وارتكاب أبشع أنواع الجرائم فيها، من قتل وسرقة واغتصاب. ويسعى اليوم، إلى احتلال ناحية تل رفعت. إلا أننا نقول له نحن هنا في المخيمات والبيوت شبه المدمرة، لن نتخلى عن مقاومتنا وسنكون درعاً في وجه مخططاتك الاستعمارية".

كما تحدث بركو عن خيمة الاعتصام التي نصبها مجلس عوائل الشهداء لإقليم الجزيرة على معبر سيمالكا "للحزب الديمقراطي الكردستاني تاريخ حافل في الخيانة، وفي الـ 28 من شهر آب المنصرم، وعبر كمين نصبه في منطقة خليفان في باشور كردستان، ارتقى 5 من أبنائنا إلى مرتبة الشهادة، اثنان منهم من أبناء روج آفا، سرحد وتولهلدان، اللذان لم تسلّم قوات الحزب الديمقراطي جثمانيهما إلى ذويهما إلى الآن، على الرغم من الاعتصام الذي بدأ منذ 3 أسابيع".

وأنهى بركو حديثه، بالتأكيد على رفع وتيرة النضال في وجه مخططات الاحتلال التركي وقوات الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي أصبح أداة في يد الاحتلال التركي؛ لتنفيذ أجنداته في باشور وعموم كردستان.

ومن جانبها، قالت أمل نبو، الإدارية في مؤتمر ستار لناحية أحداث "يستمر الاحتلال التركي بتنفيذ أجنداته ومخططاته ضد الشعب الكردي والمرأة الكردية، حيث كان شهر تشرين الأول شاهداً على تنفيذ أكبر المؤامرات على المرأة الكردية الحرة المتمثلة بشخصية الشهيدة هفرين خلف".

وتابعت أمل نبو "يسعى الاحتلال التركي ومرتزقته إلى إضعاف إرادتنا وكسر مقاومتنا وإبعادنا عن هدفنا في تحرير عفرين بشتى السبل، مستعيناً بالقصف الهمجي على مناطقنا، وممارسة الحرب الخاصة. إلا أننا أهالي إقليم عفرين مستمرون في مقاومتنا مهما صعبت الظروف حتى تحرير عفرين والعودة إليها".

ثم قرأت العضوة في لجنة تدريب المجتمع الديمقراطي، سيفين سليمان، وثيقة الشهيد وسلمتها لذويه، ليردد الأهالي شعارات تحيي مقاومة العصر وتمجّد تضحيات الشهداء.

هذا وقد ووري جثمان الشهيد دمهات جندريسه، الاسم الحقيقي فوزي سليمان، في مزار ناحية أحرص بمقاطعة الشهباء.

(ل م)

ANHA