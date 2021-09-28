أهالي إقليم عفرين ينظمون مراسم غيابية للشهيد جياكر قهرمان

وحضر مراسم اليوم المئات من أهالي مقاطعتي عفرين والشهباء وذلك في مخيم برخدان في ناحية فافين في مقاطعة الشهباء.

وبدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت، ومن ثم ألقى الإداري في مجلس عوائل الشهداء لمقاطعة الشهباء محمد ولو كلمة أشاد فيها بدور الشهداء في تنوير درب الشعب "لولا الشهداء لما استطعنا البقاء إلى هذا اليوم، ولهذا نطالب شعبنا بألا ينسوا دماء شهدائهم وأن يناضلوا من أجل تحقيق أهدافهم".

وأضاف ولو "إن مساعينا هي الوصول إلى بلد حر تسود فيه الديمقراطية والعدالة بعيداً عن الديكتاتورية والاستبداد، وهؤلاء الشهداء هم من سيصلون بنا إلى مساعينا".

من جهتها دعت عضوة مؤتمر ستار لمقاطعة عفرين كلى محمد الأهالي لإدراك مخططات العدو التي ينفذها من خلال هجماته "تستمر هجمات الأعداء على شعوب شمال وشرق سوريا وكردستان عامة، يهدف العدو من خلال هجماته تلك إلى إبادة أهالينا وإبعادهم عن أهدافهم، ولذلك علينا نحن أن نعي وندرك غايات العدو في إخضاع شعبنا له وتسييره حسب أهدافه".

واستنكرت كلى اعتداءات الحزب الديمقراطي الكردستاني على مكتسبات الشعب الكردي ومكتسبات الشهداء، وقالت: "إن استهداف الحزب الديمقراطي الكردستاني لمكتسباتنا يدخل في خدمة العدو بشكل مباشر، ونحن نستنكر تلك الاعتداءات ونعتبرها خيانة بحقنا".

تلا ذلك إلقاء كلمة باسم الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم عفرين من قبل عارف شيخو الذي أفاد بأن كردستان هي مهد الحضارات والعدو يرغب بإبادة تلك الحضارات "من خلال الهجوم على أراضي كردستان يريد العدو أن يشوّه الحقائق ويكتب التاريخ بحسب مصالحه، وهذا ما يدخل ضمن سياسات الإبادة المستمرة منذ قرون".

وبعد ذلك قرأت عضوة لجنة تدريب المجتمع الديمقراطي لمقاطعة عفرين أمينة باكير وثيقة المناضل جياكر قهرمان وسلمتها لذويه.

وباسم عائلة المناضل جياكر ألقى ابن عم الشهيد نبو معمو كلمة قال فيها "نحن فخورون بشهادة جياكر، ولن نسمح بأن يذهب نضاله سدى".

وفي النهاية ردد الحاضرون شعارات تمجد الشهداء.

(غ ع ل)

ANHA