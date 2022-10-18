أهالي إقليم عفرين ينددون بهجمات الاحتلال بالأسلحة الكيماوية على مناطق الدفاع المشروع

خرج المئات من أهالي مقاطعتي عفرين والشهباء إلى الساحات للتنديد بهجمات جيش الاحتلال التركي بالأسلحة الكيماوية والصمت الدولي تجاهها.

نشرت، اليوم، قيادة مركز الدفاع الشعبي (NPG) سجل 17 مقاتلاً ومقاتلة من قوات الكريلا؛ استشهدوا خلال الهجمات التي شنّتها دولة الاحتلال التركي بالأسلحة الكيماويّة. وأشارت إلى تزايد الهجمات الكيماويّة بسبب الصمت والدعم الدوليّ لهذه الهجمات.

التظاهرة انطلقت من مدخل ناحية فافين بمقاطعة الشهباء، حمل فيها المتظاهرون أعلام حزب العمال الكردستاني وصور القائد عبد الله أوجلان وصور الشهداء، ولافتات كتب عليها "هلموا إلى معركة الحرية ضد الخيانة والاحتلال" وسط ترديد الشعارات " تحيا مقاومة الكريلا والقائد عبد الله أوجلان" وشعارات تمجد الشهداء.

ولدى وصول المتظاهرين إلى ساحة السواقة في ناحية فافين توقفوا دقيقة صمت، تلاها إلقاء كلمة باسم حركة الشبيبة الثورية السورية من قبل الإدارية زلال عبدو، والتي استذكرت في البداية جميع شهداء كردستان الذين ضحوا بأنفسهم لتحرير كردستان من القوى الظلامية المحتلة.

زلال أشارت إلى أن دولة الاحتلال التركي تشن هجمات شاملة بالأسلحة الكيماوية على قوات الكريلا في مناطق الدفاع المشروع منذ ثمانية أشهر ولا تستطيع إحراز أي تقدم في هذا السياق.

زلال بينت أنه منذ 50 عاماً تستمر المقاومة الشعبية بقيادة القائد عبد الله أوجلان وحركة التحرر الكردستاني، "على هذا الأساس لا أحد يستطيع النيل منا ومن إرادتنا".

زلال أكدت على المقاومة بروح الشبيبة التي استمدت إرادتها من فكر القائد عبد الله أوجلان.

ومن جانبه تحدث نائب الرئاسة المشتركة لمجلس مقاطعة عفرين محمد عبدو، وقال إن استخدام دولة الاحتلال التركي للأسلحة الكيماوية ضد مناطق الدفاع المشروع دليل على ضعف الدولة التركية، أمام صمود ومقاومة الكريلا.

وأشار عبدو إلى الفشل الذريع للدولة التركية على كافة الصعد، قائلاً: "تسعى دولة الاحتلال التركي إلى إعادة خلافتها العثمانية البائدة على حساب دماء الشعوب وخاصة الشعب الكردي".

ونوه عبدو في حديثه إلى خيانة عائلة البرزاني قائلاً: "نعلم بأن الدولة التركية عدوة للشعب الكردي وتحارب الكرد، لكن الحزب الديمقراطي الكردستاني يضيق الخناق على الكريلا ويحاربهم".

وفي ختام حديثه شدد نائب الرئاسة المشتركة لمجلس مقاطعة عفرين محمد عبدو على ضرورة رفع وتيرة النضال والمقاومة في وجه دولة الاحتلال التركي التي تعمل جاهدةً للقضاء على الكرد وشعوب المنطقة.

لتنتهي التظاهرة بشعارات " تحيا المقاومة والشهداء خالدون"

(كروب/سـ)

ANHA