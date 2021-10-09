أهالي إقليم عفرين ينددون بالمؤامرة ويطالبون بإطلاق سراح القائد أوجلان

تظاهر الآلاف من أهالي إقليم عفرين تنديداً بالمؤامرة التي بدأت ضد القائد عبد الله أوجلان في 9 تشرين الأول من عام 1998.

ورفع المتظاهرون صور القائد عبد الله أوجلان، وأعلام مجلس عوائل الشهداء ومؤتمر ستار، ولافتات كُتب عليها "حرية القائد هي حريتنا"، "حان وقت الحرية"، "ندين ونستنكر مؤامرة 9 تشرين الأول الدولية تجاه قائد الشعوب عبد الله أوجلان".

وردد المتظاهرون شعارات تستنكر المؤامرة الدولية التي استهدفت القائد عبد الله أوجلان وحيّت مقاومته ضمن سجن إمرالي.

وارتدى المتظاهرون سترات كُتب عليها "الحرية لأجل القائد آبو"، ووضعوا شرائط لاصقة على جباههم كُتب عليها اسم القائد.

وبدأت المظاهرة على الطريق العام لبلدة تل قراح في ناحية الأحداث بمقاطعة الشهباء، وجابت الطريق الرئيسي وصولاً إلى مخيم سردم في قرية تل سوسين في مقاطعة الشهباء.

وبعد توقّف المظاهرة في المخيم، وقف الحضور دقيقة صمت إجلالاً للشهداء، ثم ألقيت كلمة من قبل عضوة منسقية مؤتمر ستار لمقاطعة عفرين، شيرين حسن، التي تطرقت فيها إلى أهداف المؤامرة، وقالت: "القائد أوجلان يسعى من خلال فكره إلى خلق ثورة اجتماعية أساسها حرية الإنسان والمرأة خاصة".

وأضافت شيرين: "لاقت الذهنية التي طرحها القائد رواجاً بين الشعوب المضطهدة، وهذا ما لم ترغب به الدول الرأسمالية، ولذلك قامت بالتآمر على القائد عبد الله أوجلان، ظناً منها أنها قادرة على إطفاء الشعلة التي أوقدها لنا، ولكن حدث العكس، فقد استمر بالنضال المستمر لشعبنا".

وأشارت شيرين إلى أن الشعوب المؤمنة بالديمقراطية رأت في فكر القائد عبد الله أوجلان أملاً في تحقيق أهدافها، وقالت: "عندما انتشر فكر القائد رأت فيه الشعوب أملاً بالخلاص من نير الأنظمة الاستبدادية، ولهذا كان تقبّل ذلك الفكر متزايداً باستمرار حتى وصل إلى كافة أرجاء العالم".

من جهته، أكد عضو لجنة القائد عبد الله أوجلان، فرزندا منذر، أنه: "في السبعينات والثمانينات من القرن الماضي كانت حركات المقاومة تتعرض لعمليات التصفية من قبل الدول المعادية، لكن ظهرت شرارة أخرى وهذه المرة في كردستان، وعلى يد القائد عبد الله أوجلان وبدأت مقاومة واسعة تهدف إلى الديمقراطية والحرية".

ولفت منذر خلال كلمته إلى أن القائد حوّل إمرالي إلى مصدر للعلم: "جعل القائد سجن إمرالي منبعاً للنور والعلم، ومن هناك بدأ التنوير وانتشر في العالم الأجمع".

وعلى المؤامرة علّق منذر قائلاً: "إن تركيا تأسست لتُهدم حركات الحرية، ولهذا نرى دائماً سعيها إلى طمس وإخماد جميع حركات الديمقراطية والحرية ومعاداتها جميعاً، وبالأخص حركة حرية كردستان".

وفي الختام، ردد المتظاهرون شعارات تعاهد بالنضال إلى حين تحرير القائد عبد الله أوجلان.

(كروب/ ف)

ANHA