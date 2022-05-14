أهالي إقليم عفرين يحتفلون بيوم اللغة الكردية

وتجمع المئات من أعضاء وعضوات هيئة التربية والتعليم وممثلون عن الأحزاب السياسية وأعضاء المؤسسات والاتحادات المدنية لإقليم عفرين في ساحة مدرسة الاحداث في مقاطعة الشهباء، والتي زينت بصور شهداء مقاومة العصر ولافتات كتب عليها" بروح 15 أيار سنعود إلى عفرين "،" بروح مقاومة العصر سنحرر عفرين ونعود إليها".

وبدأت الاحتفالية بالوقوف دقيقة صمت، تلتها كلمة عضو هيئة التربية والتعليم لإقليم عفرين فاضل محمد، الذي بارك حلول يوم اللغة الكردية على عموم أهالي إقليم عفرين وعلى جميع الطلبة والكادر التدريسي.

وتابع فاضل محمد حديثه: "رغم الصعوبات التي نواجهها جراء الحصار المفروض علينا من قبل الحكومة السورية، والهجمات المستمرة التي يشنها الاحتلال التركي ومرتزقته والتي تستهدف في أغلب الأحيان المدارس، استطعنا أن نقود القطاع التدريسي إلى بر الأمان لنؤكد لهم بأننا متمسكون بلغتنا التي يحاولون بشتى السبل صهرها وإبادتها".

وأكد فاضل في ختام حديثه أنهم ماضون على نهج المقاومة ومتمسكون بلغتهم "لأن اللغة هي الوجود ولن يسمحوا لأحد بطمسها".

من ثم قدمت فرقة أشتال الزيتون للغناء والتابعة لهيئة التربية والتعليم أغاني عن اللغة الكردية، إضافة إلى قصائد شعرية ألقاها طلبة وأعضاء في هيئة التربية والتعليم حول هذه المناسبة.

وفي السياق نفسه ألقى العديد من الطلبة وأعضاء الهيئة بعض القصائد الشعرية حول المقاومة واللغة.

كما قدمت فرقة معهد الشهيدة فيان آمارا للمسرح، عرضاً مسرحياً تمحور حول التأكيد على المقاومة في وجه كافة الهجمات والتمسك بروح حرب الشعب الثورية.

وفي الختام قدمت فرقة الشهيدة هيفا التابعة لحركة الهلال الذهبي لإقليم عفرين عدداً من الأغاني الثورية وسط عقد حلقات الدبكة.

(كروب/ك)

ANHA