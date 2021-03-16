أهالي إقليم عفرين وتل كوجر يطالبون بالكشف عن وضع القائد عبد الله أوجلان

وتحت شعار" لن تستطيعوا حجب شمسنا"، نظم مجلس مقاطعة عفرين تظاهرة جماهيرية، شارك فيها عشرات الآلاف من أهالي عفرين طالبوا خلالها اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب بالقيام بواجبها والكشف عن الحالة الصحية للقائد عبد الله أوجلان.

وتجمع أهالي إقليم عفرين على الطريق الواصل بين بلدة بابنس وناحية فافين في مقاطعة الشهباء، حاملين صور القائد عبد الله أوجلان ولافتات كتب عليها" لجنة مناهضة التعذيب الأوروبية هي المسؤولة عن العزلة المفروضة على القائد "،" نطالب المحكمة الأوروبية بإطلاق سراح القائد"،" حرية وصحة القائد آبو هي حرية وصحة الشعب"،" إذا لحق الأذى بالقائد عبد الله أوجلان فالعالم كله سيكون مسؤولاً"،" لن تستطيعوا حجب شمسنا".

وانطلقت التظاهرة وسط ترديد شعارات تندد بصمت المجتمع الدولي ولجنة مناهضة التعذيب لعدم قيامهم بواجبهم الإنساني والقانوني تجاه القائد عبد الله أوجلان.

وتجمع المتظاهرون في ساحة مدرسة السواقة الواقعة في ناحية فافين في مقاطعة الشهباء، وبعد الوقوف دقيقة صمت ألقى نائب الرئاسة المشتركة لمجلس مقاطعة عفرين محمد عبدو كلمة قال فيها "وردنا يوم أمس خبر عن تدهور الحالة الصحية لقائد الشعوب المضطهدة مهندس فكر الأمة الديمقراطية مفكر العصر القائد عبد الله أوجلان".

وتابع محمد عبدو "ومع ورود الخبر انتفض أهالي إقليم عفرين كرداً وتركماناً وعرباً، صغيراً وكبيراً مطالبين الجهات التي تدعي الإنسانية بالكشف عن الحالة الصحية للقائد عبد الله أوجلان في أسرع وقت".

ودعا محمد عبدو لجنة مناهضة التعذيب إلى القيام بمهامها وواجباتها والكشف عن صحة القائد، وأكد أنهم كأهالي إقليم عفرين مستمرون في تظاهراتهم حتى معرفة وضع القائد.

وألقيت كلمة باسم مؤتمر ستار لإقليم عفرين ألقتها الإدارية رحاب جبو استنكرت فيها أيضاً صمت المجتمع الدولي إزاء العزلة المفروضة على سجن إيمرالي. ودعت الجهات المعنية والمجتمع الدولي للعمل على الكشف عن الوضع الصحي للقائد عبدالله أوجلان في سجن إيمرالي.

وأكدت رحاب جبو في كلمتها إصرارهم على مواصلة النضال، وتصعيد المقاومة، حتى الكشف عن الوضع الصحي للقائد عبدالله أوجلان.

تل كوجر

وشارك المئات من أهالي ناحية تل كوجر التابعة بمقاطعة قامشلو في مسيرة جماهيرية مطالبين بالكشف عن وضع الصحي لقائد عبد الله أوجلان في جزيرة إيمرالي.

وانطلقت المسيرة من أمام مدرسة الشواف في ناحية تل كوجر، وجابت الشارع الرئيسي للناحية وخلاله هتف المشاركون بالشعارات المطالبة بالكشف عن الوضع الصحي للقائد أوجلان.

وتوقف المشاركون وسط الناحية، وبعد الوقوف دقيقة الصمت، ألقى عضو مجلس عوائل الشهداء أحمد سيد علي كلمة ناشد فيها كافة المنظّمات الدولية والإنسانية بالكشف عن الوضع الصحي لقائد الأمة الديمقراطية عبد الله أوجلان وإخلاء سبيله.

وبدورها عاهدت باسم مؤتمر ستار في تل كوجر هنار أحمد شعوب العالم بالصمود حتى تحقيق الحرية للقائد أوجلان، كما استنكرت العزلة المفروضة على القائد أوجلان، ونددت بالممارسات اللاإنسانية بحقه.

وانتهت المسيرة بالشعارات التي تطالب بالكشف عن صحة القائد أوجلان.

(كروب/ك)

ANHA