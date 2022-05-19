أهالي إقليم عفرين خلال تظاهرة: كفى للاحتلال والعزلة حان وقت الحرية

وتجمع اليوم المئات من أهالي مقاطعتي عفرين والشهباء في قرية تل قراح في مقاطعة الشهباء، رافعين صور القائد آبو وصور الشهداء، ليتظاهروا منددين بالعزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان ولاستذكار المناضل حقي قرار في شهر الشهداء.

انطلقت التظاهرة من مدخل قرية تل قراح وجابت الشوارع الرئيسة في القرية لتصل إلى أمام مركز مجلس عوائل الشهداء في القرية.

ولدى وصول المتظاهرين إلى ساحة مركز مجلس عوائل الشهداء، وقفوا دقيقة صمت تلاها إلقاء كلمة من قبل العضوة في مؤتمر ستار لإقليم عفرين هيفي سليمان أدانت فيها العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان.

وتابعت هيفي: "الهدف من هذه العزلة هو قطع الصلة بين القائد آبو والشعب، لكن على فارضي العزلة أن يعلموا بأن القائد يعيش في فكرنا ونحن نعيش على نهجه وفلسفته في الحياة وهو من أنار لنا درب الحرية، لذا لن يستطيعوا حجب شمسنا".

ومن جانبها تحدثت العضوة في اتحاد المرأة الحرة في مقاطعة الشهباء فاطمة جمو، "تستمر دولة الاحتلال التركي بمخططاتها العدائية ومشاريعها التوسعية متخطية المواثيق الإنسانية والحقوقية، تركيا لم تستطع تقبل الهزيمة والخسارة في هجماتها على مناطق الدفاع المشروع في جبال المقاومة أمام الضربات القوية التي وجهتها قوات الكريلا وكسرت من سطوة تركيا وجبروتها".

وأكّدت فاطمة "إننا باسم المرأة في الشهباء بجميع مؤسساتها المدنية وحركاتها نرفض سياسة تركيا في تمديد تجريدها وعزلتها المفروضة على القائد آبو ومنعها للمحامين وذويه من اللقاء به والتي تخالف القوانين الإنسانية والمواثيق الحقوقية".

وانتهت التظاهرة بترديد شعارات تُحيي القائد وتطالب بالحرية.

(سـ)

ANHA