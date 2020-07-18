أهالي إقليم عفرين احتفلوا بذكرى ثورة 19 تموز

وتجمع المئات من أهالي مقاطعتي عفرين والشهباء في العديد من القرى والنواحي في مقاطعة الشهباء للاحتفال بالذكرى السنوية لثورة 19 تموز.

مخيم برخدان

وبدأت الفعالية المقامة في مخيم برخدان بالوقوف دقيقة صمت ومن ثم تحدث عضو حركة الشبيبة الثورية السورية في مخيم برخدان رشيد إبراهيم حول دور الشباب في انتصار ثورة 19 تموز. وقال "إن هذه المرحلة والتي وصلنا إليها بفضل دماء الشهداء يجب أن يشارك فيها كافة الشبيبة الذين يتحلون بالروح الوطنية، فحماية مكتسبات هذه الثورة تقع على عاتقنا".

ومن ثم قدمت الفرق التابعة لحركة الثقافة والفن في مخيم برخدان عدداً من الأغاني وسط عقد حلقات الدبكة.

ناحية أحرص

وبدأت فعالية ناحية أحرص بالوقوف دقيقة صمت، ومن ثم تحدثت الإدارية في مؤتمر ستار في مقاطعة عفرين أمينة دينكلي وتطرقت خلال حديثها إلى أهمية ثورة روج آفا بالنسبة للمرأة "في هذه الثورة والتي بدأت منذ 8 سنوات استطاعت المرأة وخاصة المرأة الكردية أن تحقق انتصارات في كافة مجالات الحياة، وأثبتت دورها الريادي في قيادة الثورة".

ومن جهته قال الرئيس المشترك لمجلس ناحية أحرص فوزي سيلمان "في مثل هذا اليوم استطاع الشعب الكردي طرد النظام البعثي من مناطقهم وتوحيد صفوفهم واستعادة حريتهم المسلوبة منذ آلاف السنين".

واستمرت الاحتفالية بتقديم فقرات غنائية وفقرات من الرقص الفلكلوري.

وهذا ونظمت احتفاليات مماثلة في مناطق أخرى في الشهباء مثل "بلدة تل رفعت، مخيم العودة وناحية الأحداث".

(ك)

ANHA