أهالي حيي الشيخ مقصود والأشرفية يتضامنون مع أهالي جندريسة

تظاهر، اليوم، المئات من أهالي حيي الشيخ مقصود والأشرفية؛ للتنديد بمجزرة جندريسه التي راح ضحيتها 4 مدنيين، وطالبوا القوى الدولية بالعمل على تحقيق مطالب الأهالي بإخراج المحتلين وضمان عودة السكان الأصليين.

وتجمّع المتظاهرون أمام قاعة الاجتماعات الواقعة في القسم الغربي من حي الشيخ مقصود، وحاملين يافطات كتب عليها (الموت للخونة ومرتزقة الاحتلال التركي)، و(لا تقتلوا المدنيين بعفرين)، و(القتل للخونة ومرتزقة الاحتلال التركي) و(بتضحيات شهداء نوروز جندريسه ستنتصر انتفاضة عفرين).

ولدى وصولهم إلى ساحة السبع شهداء الواقعة في القسم الشرقي من حي الشيخ مقصود، وقف المتظاهرون دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ألقت بعده عضوة منسقية مؤتمر ستار بحلب فهيمة حمو، استنكرت فيها المجزرة المروعة التي ارتكبها مرتزقة الاحتلال التركي، واعتبرتها جريمة عنصرية ضد السكان الأصليين، ودعت لمحاسبة الجناة والذين يقفون خلفهم.

وأكدت فهمية حمو أن: "صمت القوى الدولية حيال هذه المجازر المرتكبة بشكل شبه يومي بحق الأهالي يثبت تواطؤها مع المحتلين"؛ دعت فهيمة حمو إلى تصعيد النضال ضد المرتزقة والمحتلين إلى حين تحقيق حرية مدينة عفرين.

ودعت بدورها عضوة حزب الاتحاد الديمقراطي بحلب جيهان بركل الكرد المنتشرين في أنحاء العالم للتضامن مع الكرد في عفرين وجندريسه ودعمهم.

وشددت جيهان بركات على محاسبة المجرمين ودولة الاحتلال التركي التي تعيث فساداً في عموم المناطق المحتلة، وفتح ملف الانتهاكات وتقديمه للمحافل الدولية.

(كروب/ ل م)

ANHA