أهالي حيي الشيخ مقصود والأشرفية يطالبون PDK بالسماح بعبور المساعدات الإنسانية

إلى جانب الحصار الجائر الذي تفرضه حكومة دمشق على حيي الشيخ مقصود والأشرفية، فإن PDK يمنع إرسال مساعدات قادمة من باشور عبر معبر سيمالكا، ما يزيد من معاناتهم.

وتسبّب الزلزال الذي ضرب باكور كردستان وتركيا، وتأثرت به مناطق من الشمال السوري، بفقدان آلاف الأشخاص لحياتهم، إلى جانب الأضرار المادية الهائلة التي لحقت بممتلكاتهم، أما حيي الشيخ مقصود والأشرفية فكان نصيبه من تداعيات الزلزال هو الأكبر بسبب عرقلة وصول المساعدات إليهما.

وطالب أهالي حيي الشيخ مقصود والأشرفية المتضررين من الزلزال PDK بالسماح بإدخال المساعدات التي أرسلها أهالي باشور والهلال الأحمر الكردستاني من أدوية وحليب أطفال وخيم ومستلزمات حياتية أخرى، بأسرع وقت، لحاجتهم لها.

المساعدات ضرورية

المواطنة نادية إيمو التي خرجت من منزلها بعد تصدعه جراء الزلزال قالت "الزلزال جعل منازلنا غير آمنة للسكن، وتلزمنا مساعدات لندبر أمورنا".

وتابعت "أهلنا في باشور بادروا بجمع المساعدات لإرسالها إلينا كدعم ومساندة، ولكن الحزب الديمقراطي الكردستاني يمنع مرورها إلى مناطق روج آفا عبر معبر سيمالكا".

وبيّنت نادية أن لديها أطفال صغار وبحاجة للحليب الذي بات مفقوداً في حيي الشيخ مقصود والأشرفية نتيجة الحصار التي تفرضه حكومة دمشق عليه، وقالت "المساعدات القادمة من باشور تحوي حليباً للأطفال، يجب أن تصلنا بأسرع وقت".

المعاناة مُضاعفة

أما المواطنة عواش محمد فقالت "الزلزال ألحق أضراراً مادية كبيرة بأهالي حيي الشيخ مقصود والأشرفية، ومنهم من فقد حياته والعديد من المنازل باتت غير صالحة للسكن، والمساعدات ضرورية في وقتٍ صعب كهذا".

وأشارت عواش أن PDK يمنع دخول المساعدات التي جمعها أهالي باشور إلى حيي الشيخ مقصود والأشرفية ما يضاعف معاناة الأهالي وقالت "الأهالي هنا بحاجة ماسة للمساعدات، أغلبهم لجأوا إلى نصب الخيم ومكثوا فيها لتضرر منازلهم".

وأكملت حديثها "وفي وضعنا الحرج هذا، تلزمنا مواد إغاثية وغذائية، نطالب الديمقراطي الكردستاني بالسماح بإرسال المساعدات إلينا".

منع وصول المساعدات كارثة أكبر

أما المواطنة فاطمة محمد فنوهت أن الصغار والكبار في حيي الشيخ مقصود والأشرفية يفتقرون لمقومات الحياة بعد الزلزال وقالت "الزلزال ترك أهالي حيي الشيخ مقصود والأشرفية أمام كارثة كبيرة، ومنع وصول المساعدات كارثة أكبر".

وأضافت "المساعدات جمعت لنا، لكن السلطات تمنعها عنا، على الرغم من حاجتنا لها، وPDK هو المسؤول عن ذلك".

(ل م)

ANHA