أهالي حيي الشيخ مقصود والأشرفية يشيّعون جثمان الشهيدة دلارا حلب إلى مثواها الأخير

واستشهدت المقاتلة دلارا حلب برفقة مقاتلتين من وحدات حماية المرأة في هجوم طائرة مسيّرة للاحتلال التركي جنوب مدينة كوباني، في الـ 20 من نيسان الجاري.

وشارك في مراسم التشييع المئات من أهالي حيي الشيخ مقصود والأشرفية بالإضافة إلى أعضاء المؤسسات المدنية والأحزاب السياسية وقوى الأمن الداخلي ووحدات حماية المرأة والشعب.

وانطلق موكب التشييع من أمام قاعة الاجتماعات في القسم الغربي من حي الشيخ مقصود وسط ترديد الشعارات التي تُمجد تضحيات الشهداء، وجاب شوارع الحي الرئيسة وصولاً إلى مزار الشهداء في قرية بنو في منطقة الشقيف.

وبدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، تلاه عرض عسكري لوحدات حماية المرأة والشعب، ثم ألقت القيادية في وحدات حماية المرأة، ريفين جودي، كلمة أشارت فيها إلى ما قدمته الشهيدة دلارا قائلة: "انضمت الشهيدة دلارا إلى صفوف وحدات حماية المرأة من أجل حماية شعبها والدفاع عن وطنها، وكرست حياتها في خدمة القضية الكردية".

وبينّت ريفين أن الشهيدة دلارا كسبت قلوب شعبها وأصدقائها وصديقاتها بروح المقاومة لديها وقالت: "لم تتراجع الشهيدة دلارا يوماً عما بدأت بهِ وأكملت مسيرتها بكل عزم وإصرار وأثبتت نفسها في كافة النواحي".

وتابعت ريفين: "تم استهداف الشهيدة دلارا من قِبل دولة الاحتلال التركي في مقاطعة كوباني لأنها كانت تشكل خطراً على ذهنيتها، ولم تقبل بما تحققه المرأة من انتصارات"، وشددت في ختام كلمتها على ضرورة السير على خطا الشهداء حتى تحقيق النصر على الأعداء.

وباسم مجلس عوائل الشهداء، ألقت روشان محمد كلمة أشارت فيها أن الشهداء قدموا الغالي والنفيس في سبيل أن تعيش الشعوب بحرية وكرامة وقالت: "ارتوت أرضنا بدماء شهدائنا وهذا ما زاد تمسكنا وتعلقنا بوطننا".

وجهت روشان رسالة إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني وقالت: "على الحزب الديمقراطي الكردستاني أن يستفيق من سباته، عليه أن يتراجع عن خط الخيانة، ويقف مع إخوته الكرد في الحرب التي يخوضونها".

ومن جانبهِ، وباسم عائلة الشهيدة دلارا، قال عثمان شيخ عيس: "الشهادة مقدسة، لدى من يريد أن يعيش حياة كريمة ولولا الشهادة لما استطعنا تحقيق النصر والحرية".

وبعد الانتهاء من الكلمات قُرِئت وثيقة الشهيدة دلارا حلب من قِبل عضوة لجنة التدريب والتعليم المجتمع الديمقراطي، زكية مصطفى، وسلمتها إلى ذويها، ليوارى جثمان الشهيدة دلارا حلب الثرى وسط زغاريد الأمهات في مزار الشهداء في قرية بنو في منطقة الشقيف شمال غرب مدينة حلب.

(ن ش/ف)

ANHA