أهالي حيي الشيخ مقصود والأشرفية يقدمون واجب العزاء لذوي الشهيد محمد عرب

توجّه اليوم الأحد، المئات من أهالي حيي الشيخ مقصود والأشرفية وأعضاء المؤسسات الدينية والأحزاب السياسية ووحدات حماية الشعب والمرأة وقوى الأمن الداخلي وقوات حماية المجتمع إلى خيمة عزاء الشهيد محمد عبد المجيد عرب، الاسم الحركي أبو عرب، المقاتل في وحدات حماية الشعب الذي استشهد في 28 تشرين الأول الجاري، بعد صراع مع مرض عضال، لتقديم واجب العزاء لذويه.

وعُلّقت في خيمة العزاء التي نصبها مجلس عوائل الشهداء في ساحة الشهداء الواقعة في القسم الغربي من حي الشيخ مقصود، صور الشهداء وصور القائد عبد الله أوجلان وأعلام وحدات حماية الشعب والمرأة، ومجلس عوائل الشهداء.

بدأت مراسم العزاء بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقت عضوة مجلس عوائل الشهداء، رمزية صالح، كلمة، استنكرت فيها هجمات جيش الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا وعلى مناطق الدفاع المشروع.

وأضافت "الدولة التركية الفاشية لن تستطيع كسر إرادة الشعب والكريلا بطائراتها الحربية واستخدام الأسلحة الكيماوية المحرمة دولياً ضدهم في زاب وآفاشين ومتينا، إن مقاومة الكريلا والشعب أقوى من هذه الهجمات، وستنتصر قوات الكريلا التي تناضل، منذ أكثر من 40 عاماً من أجل حرية شعبها".

وتابعت رمزية "الشهيد أبو عرب، انضم إلى صفوف وحدات حماية الشعب لحماية أرضه وشعبه، وناضل وكافح في الحي، حتى وصل إلى مرتبة الشهادة، ونحن نعاهده ونعاهد جميع الشهداء بالسير على دربهم والمحافظة على المكتسبات التي تحققت بدمائهم".

أما عضوة منسقية مؤتمر ستار، روشين موسى، فأشارت في كلمتها إلى أن "الدولة التركية المحتلة تشن هجماتها على قوات الكريلا بمشاركة الحزب الديمقراطي الكردستاني، وهذه الهجمات تهدف إلى احتلال أراضي كردستان وإنهاء وجود الكريلا والشعب الكردي".

واختتمت روشين بأنهن "مستعدات للوقوف إلى جانب قوات الكريلا لمواجهة الاحتلال التركي؛ لأنها تدافع عن كردستان وقضيتها".

وانتهت المراسم بترديد الشعارات التي تحيّي مقاومة وحدات حماية الشعب والمرأة وقوات الكريلا.

(ل م)

ANHA