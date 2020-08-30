أهالي حيّ الأشرفيّة بحلب يتضامنون مع مقاومة حفتانين

وتجمّع المتظاهرون أمام مثلث سربست الواقع في حي الأشرفية، رافعين أعلام حركة المجتمع الديمقراطي، وصور القائد عبد الله أوجلان، ولافتات كُتب عليها "مقاومة حفتانين ستنتصر وستسقط الخيانة والفاشية التركيّة" مردّدين شعارات تحيّي مقاومة حفتانين.

وجابت التظاهرة شوارع الحيّ وصولاً إلى حديقة الاستقامة، حيث وقف المتظاهرون دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، تلاها إلقاء كلمتين من قبل رئيس مجلس حيّ الأشرفية أحمد جعفر، والإدارية في مؤتمر ستار في حي الأشرفية هناء كردوش.

واستنكرت الكلمتان هجمات الدولة الفاشية على حفتانين، وأكّدتا بأنّ حفتانين هي رمز المقاومة التي لقّنت الطاغية أقسى الدروس، من خلال الإرادة والتّضحية من أجل القضية الكردية.

وأشارت الكلمتان إلى أنّ المقاتلين الذين يقاومون في حفتانين أمام هجمات الفاشية التركيّة قد نهلوا من مدرسة القائد عبد الله أوجلان.

كما أكّدت الكلمتان دعمهم لهذه المقاومة التاريخية؛ لأنّ هذه الحرب ستثبت وجود الكرد في كردستان.

ومن ثمّ انتهت التظاهرة بترديد الشّعارات التي تحيّي مقاومة قوات الدفاع الشعبيّ في حفتانين.

(إ)

ANHA