أهالي حي زورافا بدمشق يحتفلون بميلاد القائد أوجلان

وبدأت فعاليات الاحتفالية التي نظمها مؤتمر ستار بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، تلاها إلقاء كلمة باسم مؤتمر ستار من قبل الإدارية برجم يوسف التي باركت ميلاد القائد على كافة الشعوب، وقالت: "ولادة القائد أوجلان بالنسبة لشعبنا الكردي وعموم الشعوب المضطهدة هي ولادة للحرية والديمقراطية والسلام، فالقائد جاء ليخلص المظلومين والمرأة من قيود العبودية، وإن قضية المرأة هي أولى القضايا التي ركز عليها القائد، ومن ثم ركز على قضايا المجتمع بشكلٍ عام، باعتبار أن حرية المرأة هي أساس حل مشاكل المجتمع".

ونوهت برجم يوسف أن المؤامرة الدولية التي طالت القائد أوجلان كانت تهدف للقضاء على هذه الأفكار التي طرحها".

ثم اختتمت حديثها بالقول: "لن نتوقف عن النضال حتى تحرير القائد، لأن حريته هي أساس حريتنا وحرية كافة الشعوب".

وتضمنت فعاليات الاحتفال افتتاح مكتبة لكتب القائد أوجلان.

ومن ثم ألقيت قصائد شعرية عن القائد أوجلان من قبل عدد من المشاركين.

واختتمت الاحتفالية بعقد حلقات الدبكة من قبل الحضور على وقع الأغاني الثورية.

(د أ/ل)

ANHA