أهالي حي زورآفا يؤدّون واجب العزاء لذوي شهيد مقاومة غاري

وتوجه المئات من أهالي حي زور آفا في العاصمة السورية دمشق إلى منزل ذوي مقاتل قوات الدفاع الشعبي سيدو رفيق الاسم الحقيقي هوكر نعسان والذي استشهد خلال التصدي لهجمات الاحتلال التركي ضد مناطق غاري في الفترة بين 10-14 شباط الجاري، وذلك لتقديم العزاء لذويه.

ونظّم الأهالي خلال توجههم إلى منزل ذوي الشهيد مسيرة حملوا خلالها صور الشهداء، مرددين الشعارات التي تحيّي مقاومة غاري، وتمجّد شهداء المقاومة.

ولدى وصول الأهالي إلى منزل ذوي الشهيد بدأت مراسم العزاء بالوقوف دقيقة صمت تلاها كلمات باسم مجلس عوائل الشهداء ألقاها الإداري محمد أحمد، ومجلس حي زور آفا ألقاها الإداري زنار يحيى.

الكلمات توجهت بالعزاء لذوي الشهيد سيدو رفيق، كما حيت مقاومة مقاتلي قوات الدفاع الشعبي في غاري ضد هجمات الاحتلال التركي.

الكلمات أكّدت على ضرورة تصعيد المقاومة على نهج الشهداء، كما عاهدت بالالتزام بنهج الشهداء حتى تحقيق أهدافهم.

كما ألقى كل من والد والدة الشهيد كلمات شكرا فيها المشاركين في مراسم العزاء، كما أكدا التزامهما بنهج الشهداء.

وتخللت مراسم العزاء أيضاً عرض فيلم وثائقي عن مقاومة غاري وعن حياة ونضال الشهيد سيدو رفيق.

وفي ختام المراسم قُرئت وثيقة شهادة الشهيد سيدو وسلمت لذويه وسط ترديد الشعارات التي تمجد الشهداء.

ANHA