أهالي حي زور آفا ينددون بالمؤامرة الدولية

بالتزامن مع الذكرى السنوية الـ 24 للمؤامرة الدولية ضد القائد عبدالله أوجلان، خرج أهالي حي زور آفا في العاصمة السورية دمشق في تظاهرة جماهيرية.

وانطلقت التظاهرة من ساحة حي زور آفا وصولاً إلى ساحة الشهداء، رفع خلالها المتظاهرون صور القائد عبدالله أوجلان والرموز والأعلام الكردية، كما رددوا شعارات تطالب بالحرية الجسدية للقائد عبدالله أوجلان.

عضوة منسقية مؤتمر ستار في دمشق نوروز خلي ألقت كلمة خلال التظاهرة استنكرت فيها المؤامرة الدولية، وقالت إن القوى المتآمرة سعت من وراء المؤامرة إلى إنهاء قضية الشعب الكردي. إلا أن نضال القائد عبدالله أوجلان ونضال الشعب الكردي أفشل المؤامرة.

كما ألقى الرئيس المشترك لمجلس حزب الاتحاد الديمقراطي فاضل بوزان كلمة قال فيها: "هذه المؤامرة الحقودة الغاشمة على الشعب الكردي وقائد الشعب الكردي عبدالله أوجلان هي إحدى مؤامرات الامبريالية الرأسمالية الساعية إلى إسقاط أي شيء يهدد مصالحها، لأن فكر وفلسفة القائد أفكار مناهضة لتلك المصالح. ولكن وبالرغم من المؤامرة والعزلة على القائد فإن فكر القائد انتشر في كل مكان، وقلوب الملايين من الشعب الكردي تنبض في جسد القائد، وتطالب بحريته، فحرية القائد الجسدية هي حريتنا".

وانتهت التظاهرة بالشعارات التي تحيي مقاومة القائد عبدالله أوجلان وتطالب بحريته الجسدية.

ANHA