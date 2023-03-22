أهالي حي زور آفا يدينون مجزرة جندريسة ويطالبون بمحاسبة المجرمين

نظم حزب الاتحاد الديمقراطي تجمعاً في حي زور آفا بالعاصمة السورية دمشق، لإدانة المجزرة التي ارتكبها مرتزقة الاحتلال التركي بحق المدنيين في ناحية جندريسة في عفرين المحتلة.

وقرئ خلال التجمع البيان الذي أصدره الأهالي، من قبل الرئيس المشترك لمجلس حزب الاتحاد الديمقراطي في دمشق، فاضل بوزان.

وجاء في البيان: "تستمر فصائل المرتزقة بارتكاب أبشع المجازر بحق المدنيين العزل في عفرين المحتلة وناحية جندريسة الجريحة التي تكالبت عليها تنظيمات الظلام واللصوصية. حيث قاموا بإرداء أربعة من المدنيين العزل الكرد لإيقادهم شعلة نوروز".

البيان أدان "هذه الجريمة الإرهابية" كما حمّل "النظام التركي وفصائله الإرهابية ومرتزقته وما يسمى بالائتلاف بجميع مكوناته مسؤولية الدم المسال في ناحية جنديرس وعفرين. ونطالب بمحاسبة المجرمين ونطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بانسحاب دولة الاحتلال التركي من عفرين وسري كانية وكري سبي ومن جميع المناطق السورية المحتلة، وبفتح تحقيق دولي حول جرائم الحرب المرتكبة بحق شعبنا منذ بداية الأزمة السورية"

اختتم البيان بمعاهدة الشعب الكردي وعموم مكونات الشعب السوري بمواصلة النضال "حتى تحرير كل شبر من أراضي سوريا المحتلة. إن شهداء مجزرة جندريسة هم شهداء نوروز 2023".