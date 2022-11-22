أهالي حي زور آفا في دمشق ينددون بهجمات الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا

اجتمع العشرات من أهالي حي (زور آفا) في العاصمة السورية دمشق؛ للإدلاء ببيان تنديداً بهجمات الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا.

جاء في البيان الذي قرئ من قبل عضو في حزب الاتحاد الديمقراطي: "ندين ونستنكر بأشد العبارات الهجمات الجوية التركية على الشهباء وكوباني وناحية تل تمر في ريف الحسكة ومدينة ديرك، والنقاط والمواقع العسكرية للجيش السوري ووحدات حماية الشعب".

وشدد البيان "سنستمر في النضال حتى تحقيق النصر وإعادة الأمن والسلام".

واختتم البيان بمطالبة القوى الدولية بالتدخل وإيقاف هجمات الدولة التركية الفاشية وقال:" "نطالب المجتمع الدولي بالتدخل في الأزمة الإنسانية في سوريا وإيقاف هجمات الدولة التركية الفاشية".

البيان اختتم بتعالي شعار " المقاومة حياة" و" المجد للشهداء"

ANHA