أهالي حي الشيخ مقصود: ما يجري داخل إمرالي جريمة بحق الإنسانية

تفرض دولة الاحتلال التركي عزلة مشددة على القائد عبد الله أوجلان في سجن إمرالي، وتمنع محاميه وأسرته من زيارته، وتمنعه من ممارسة المشي بحجج واهية، وعلى الرغم من هذه الانتهاكات تبقى المنظمات المعنية صامتة.

"ما يجري داخل إمرالي جريمة بحق الإنسانية"

في هذا السياق، استنكر المواطن محمد عبد القادر، العزلة التي تفرضها دولة الاحتلال التركي على القائد أوجلان في سجن إمرالي، وقال: "ما يجري اليوم داخل إمرالي جريمة بحق الإنسانية والعالم أجمع يعلم ذلك".

ونوّه عبد القادر إلى "أن دولة الاحتلال التركي والمنظمات الدولية تخالف القوانين والأعراف الدولية حيال ما يتعرض له القائد أوجلان منذ 23 عاماً".

"القائد أوجلان قادر على إفشال المخططات الدولية والإقليمية"

وأشار عبد القادر إلى "أن الدول الرأسمالية والإقليمية تجد المشروع الديمقراطي الذي طرحه القائد أوجلان خطراً على مشروعها في الشرق الأوسط، لذلك تشدد العزلة عليه؛ لأنها تعرف جيداً أن القائد قادر على إفشال مخططاتهم المتآمرة على الشعوب في الشرق الأوسط.

"يمنعون القائد من حقوقه وحريته"

أما المواطنة, يارا موسى, فأكدت أن الشعب الكردي لن يبقى صامتاً أمام انتهاكات وممارسات دولة الاحتلال التركي بحق القائد، وسيخرج إلى الساحات وينظم الفعاليات؛ لفضح جميع هذه الانتهاكات, وسيستمر في النضال حتى تحقيق الحرية الجسدية لقائده ورفع العزلة عنه، وأن تركيا لن تصل إلى أهدافها من خلال فرض العزلة على القائد أوجلان.

ومن جانبها، قالت المواطنة تولين عمر إن "الصمت الدولي أمام هذه العزلة دليل على أنهم شركاء ولهم مصالح مع دولة الاحتلال التركي".

ووصفت تولين عمر انتهاكات دولة الاحتلال التركي بحق القائد أوجلان بـ "اللا أخلاقية واللا إنسانية".

(ف)

ANHA