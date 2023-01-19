يرفض السوريين من مختلف مناطق البلاد التقارب بين دولة الاحتلال التركي وحكومة دمشق والذي ترعاه روسيا.

بهذا الصدد، عبر نازحو مخيم الطويحينة في ريف الطبقة الشمالي عن سخطهم ورفضهم لتقارب دولة الاحتلال التركي وحكومة دمشق، وحذروا من عواقب هذا التقارب على الشعب السوري.

النازح علي العيسى، من بلدة عقيربات في ريف حماة الشرقي، قال "منذ بدء الأزمة السورية وحكومة دمشق تقصف القرى المأهولة بالسكان، واضطررنا للنزوح باتجاه مناطق الإدارة الذاتية؛ كونها تنعم بالأمن والاستقرار".

ولفت العيسى "نرى اليوم، أن دولة الاحتلال التركي تكثف من هجماتها على مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بسبب أطماع عثمانية قديمة؛ بهدف اقتطاع أجزاء كبيرة من الأراضي السورية وضمها للأراضي التركية".

وعبّر العيسى عن رفضه للتقارب بين الدولتين، قائلاً "نرفض هذا التقارب الذي لا يصب في مصلحة الشعب السوري، بل يصب في مصلحة الدول المتآمرة على السوريين لتقسيم واقتطاع الأراضي والتغيير الديموغرافي".

بدورها، أكدت النازحة، عايدة العلي، من بلدة عقيربات في ريف حماة الشرقي "نحن ضد هذه الاتفاقات التي تُبرم بين الدولتين، ولا تمثلنا كمواطنين، ولا تخدم مصالحنا التي نريدها لتحقيق الحريات المطلوبة وتأمين الأمن والأمان والتمتع بالحكم الذاتي".

ووصفت عايدة التقارب بين حكومة دمشق ودولة الاحتلال التركي بـ "التقارب المدمر للسوريين"، وأضافت: "هدف التقارب؛ لإفشال المشروع الديمقراطي في شمال وشرق سوريا".

وأشارت عايدة "بحجة حماية "أمنها القومي" تهاجم دولة الاحتلال التركي مناطق شمال وشرق سوريا، الآمنة والمستقرة".

أكدت عايدة في ختام حديثها "أن أطماع دولة الاحتلال التركي العثمانية ما تزال مستمرة؛ وتهدف إلى تقسيم الأراضي السورية واقتطاع أجزاء أخرى منها وضمها لتركيا".

(خ)

ANHA