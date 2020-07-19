أهالي حلب: ثورة 19 تموز انطلاقة لتكاتف مكونات المنطقة ووقوفهم في وجه الاحتلال

يصادف، اليوم، ذكرى ثورة 19 تموز (ثورة روج آفا) التي بدأت شرارتها في كوباني، ووصل لهيبها إلى كافة مناطق روج آفا، وحقّقت الكثير من المكتسبات بفضل تضحيات أبناء المنطقة وتكاتفهم.

حي الشيخ مقصود كان واحدًا من الأحياء التي دافعت، وقاومت ضد النظام والمرتزقة التابعة لاحتلال التركي، وأبدى أبناء الحي مع مقاتلي وحدات حماية الشعب والمرأة مقاومة عظيمة، وتصدوا ببسالة لتلك الهجمات.

بهذه المناسبة، رصدت عدسة وكالتنا آراء أهالي حيّي الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب، وحيّوا بدورهم نضال الشعوب شمال وشرق سوريا.

ثورة 19 تموز أنارت طريق الحرية أمام جميع الشعوب

المواطن عارف عثمان بارك في بداية حديثه ثورة 19 تموز على كافة الشعوب، وعلى القائد عبد الله أوجلان الذي أطلق مشروع الأمة الديمقراطية وأخوة الشعوب، بالقول "حققت الشعوب في شمال وشرق سوريا معظم المكتسبات منذ بداية انطلاق ثورة روج آفا، إلا أن الدولة التركية عملت على استهداف تلك المكتسبات بهجماتها على الشعب، وممارسة أبشع أنواع الانتهاكات بحق الأهالي واحتلالها لبعض المناطق".

ويُشير عارف عثمان إلى أن ثورة 19 تموز أنارت طريق الحرية أمام جميع الشعوب، وقال "بمقاومة جميع الشعوب في المنطقة سنُحرر كافة الأراضي التي احتلتها الدولة التركية الفاشية، وسنكون صفًّا واحدًا ضد العدوان التركي".

بينما قال المواطن محمد حبش إن ثورة روج آفا كانت انطلاقة لتكاتف كافة مكونات المنطقة، ووقوفهم أمام الاحتلال، وأكد بدوره على استمرار نضالهم بروح المشاركة والتكاتف حتى تحرير كافة المناطق المحتلة".

أما المواطن مصطفى علي فقال: "لم تقبل الدولة التركية تنظيم الأهالي في شمال وشرق سوريا لمناطقهم، حيث شنت هجمات وحشية على المدنيين العزل بحجج واهية واحتلت الأراضي السورية كعفرين وكري سبي وسري كانية وجرابلس وإعزاز والباب وإدلب تحت مسمى الإسلام.

وأضاف: سنستمر في الطريق الذي رسمه لنا شهداء الحرية الذين ضحوا من أجل حرية الشعب والوطن".

من جانبها قالت المواطنة أورفا عارف إن ثورة روج آفا انطلقت بقيادة المرأة التي كانت ريادية في كافة المجالات العسكرية والسياسية والاجتماعية وبناء المجتمع، وأضافت "الشهيدات أمثال أفيستا وبارين وأرين أصبحن مثالًا لكل امرأة في شمال وشرق سوريا والعالم بمقاومتهن.

واختتمت أورفا عارف حديثها بالقول "سنناضل حتى آخر رمق، لتحقيق أحلام شهدائنا، ونُبارك هذه الثورة عليهم".

ANHA