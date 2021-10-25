أهالي حلب: سنقاوم الاحتلال حتى إنهاء وجوده

المظاهرة التي شارك فيها العشرات من الفعاليات المدنية والسياسية كانت تحت شعار "بروح الشهيدة بريتان سندحر الهجمات والاحتلال التركي".

وتجمّع المتظاهرون أمام قاعة اجتماعات مجلس حي الشيخ مقصود في القسم الغربي منه، حاملين صور القائد عبدالله أوجلان وصور الشهداء والشعارات التي تدين الهمجية التركية واستهدافها للمدنيين.

وجابت المظاهرة شوارع الحي، ليتجمع المتظاهرون بعدها أمام مجلس الشهيد كلهات في القسم الشرقي من الحي ووقفوا دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، لتلقي عضوة مؤتمر ستار، سلطانة محمد، بعدها كلمة أدانت فيها همجية حكومة العدالة والتنمية وقصفها للمدنيين في كافة مناطق شمال وشرق سورية وتركيزها على المدنيين في كوباني وتل رفعت في الفترة الأخيرة والتلويح باحتلال تل رفعت.

وأشارت سلطانة محمد "إن مقاومة الشعب الثوري لن تنكسر أمام هجمات الاحتلال التركي، وهذه المقاومة لن تتوقف حتى إنهاء وجود الاحتلال من الأراضي السورية، بروح الشهيدة بريتان سنقاوم وسنفشل جميع الهجمات ومخططات الدولة التركية على مناطق شمال وشرق سورية".

من جهتها قالت العضوة في مجلس عوائل الشهداء، رمزية صالح: "إن الاستهداف التركي للمدنيين يأتي في إطار المحاولات التركية لتأجيج الحرب في المنطقة".

وأضافت "في الوقت الذي يطلب به جميع السوريين الاستقرار فإن الاحتلال التركي يخرق التفاهمات والاتفاقيات".

وتابعت رمزية "إن التاريخ شاهد علينا بأننا دافعنا عن أنفسنا ولم نغزو ونحتل، بل دافعنا عن وجودنا على أرضنا التاريخية ونؤمن بالعيش المشترك وأخوة الشعوب، ولم نعتدي على أحد".

وطالبت رمزية صالح وسلطانة محمد من شعوب المنطقة في هذه المرحلة التاريخية رفع وتيرة المقاومة حتى تحقيق حلم الشهداء الذين استشهدوا في سبيل الدفاع عن الحرية والكرامة والإنسانية.

وانتهت المظاهرة بترديد الشعارات التي تحيي المقاومة وتندد بالاحتلال التركي.

(ع س/مـ)

ANHA