أهالي حلب: لن تستطيع الدولة التركية سد الطريق أمام فكر القائد أوجلان

تزداد ردود الفعل المناهضة للعزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، في الشارع الكردي، وسط صمت دولي مخزي لما تطبقه دولة الاحتلال التركي من عزلة على القائد وتمنع عنه لقاءات العائلة والمحامين.

وبهذا الصدد التقت وكالتنا مع أهالي حيّي الشيخ مقصود بمدينة حلب.

"بروح المقاومة حتماً سننتصر"

المواطن محمود حاج رشيد من أهالي حي الشيخ مقصود أوضح أن العزلة التي تفرضها الدولة التركية على القائد عبد الله أوجلان منذ أكثر من 22 عاماً ما هي إلا لطمس فكر القائد الذي ينادي بحرية الشعوب المضطهدة.

وقال "بالرغم من فرض الدولة التركية العزلة على القائد أوجلان ومنع عائلته ومحاميه من لقائه إلا أن فكره الحر قد انتُهِجَ من قبل الشعوب التواقة للحرية".

وعن هجمات دولة الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع، قال حاج رشيد "تسعى الدولة التركية بكافة الأساليب إلى استهداف الكرد أينما وجدوا لمنعهم من المطالبة بحقهم كون وجودهم يهدد سياستها السلطوية والرأسمالية".

وفي ختام حديثه أشار إلى هجمات دولة الاحتلال التركي على حي الشيخ مقصود في مطلع عام 2016، وتطرق إلى كيفية إفشال هذه الهجمات عبر تنظيم الأهالي أنفسهم وفق مبدأ حرب الشعب الثوري للحفاظ على أرضهم ومكتسباتهم التي تحققت بفضل دماء الشهداء.

وقال "مثلما انتصرنا في المعارك التي دارت في حي الشيخ مقصود سننتصر حتماً في مناطق الدفاع المشروع وذلك بروح المقاومة التي تسلح بها الأهالي".

لن يستطيعوا من خلال العزلة إبعاد الشعب عن فكر القائد

ومن جانبها تطرقت المواطنة نارين حمدو إلى سياسات الدول الرأسمالية وفي مقدمتها دولة الاحتلال التركي التي تشن هجماتها على الكرد بهدف محو وجودهم وتاريخهم وثقافتهم.

مؤكدة أن "الشعب الذي انتهج فكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان المنادي بأخوة الشعوب والعيش المشترك لن تثنيه هذه السياسات عن المقاومة".

واستنكرت في نهاية حديثها العزلة المشددة على القائد عبد الله أوجلان، وقالت "على المجتمع الدولي الخروج من سباته والعلم أنهم مهما شددوا العزلة على القائد لن يستطيعوا إبعاد الشعب عن فكره".

القائد حوّل إمرالي إلى أكاديمية لنشر الفكر الحر

أما المواطن مصطفى محمد علي أشار أنه مهما عملت الدولة التركية على تشديد العزلة المطبقة على القائد لن تستطيع سد الطريق أمام فكره الحر، فالقائد حول ايمرالي من مكان سيئ الصيت إلى أكاديمية لنشر فكر الحر الذي ينادي بحرية كافة الشعوب المضطهدة.

منوهاً أن الصمت الدولي هو شراكة مع الدولة التركية في فرض العزلة على القائد كون سياساتهم السلطوية والرأسمالية تتفق مع سياسات الدولة التركية لهذا يتخذون الصمت أمام هذه السياسات.

وأضاف مصطفى "تشن الدولة التركية هجماتها على مناطق الدفاع المشروع وعلى مناطق روج آفا بهدف النيل من إرادة الكرد ومحو وجودهم"، مشدداً على ضرورة تشكيل وحدة الصف الكردي لإفشال هذه المخططات.

(س ر)

ANHA