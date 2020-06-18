أهالي حلب: لا للإبادة لا للاحتلال

تحت شعار "سنرفع من وتيرة المقاومة والنضال أمام الهجمات الوحشية والإبادة" تجمّع أهالي حي الشيخ مقصود في القسم الغربي من حي الشيخ مقصود للخروج في تظاهرة نظّمها المجلس العام لحي الشيخ مقصود والأشرفية.

وحمل المتظاهرون يافطات كُتب عليها بالغتين العربية والكردية "لا للإبادة ولا للاحتلال، لا للهجمات التركية على مخمور وشنكال وقنديل، بالنضال والإرادة سننتصر، ندين ونستنكر العدوان التركي على أرضنا".

وجابت التظاهرة شوارع الحي الرئيسية وسط هتافات تحيّي مقاومة شنكال ومخمور وقنديل، وصولاً إلى ساحة الجبانات.

وهناك وقف المتظاهرون دقيقة صمت، ألقى بعدها كل من الرئيس المشترك للمجلس العام في أحياء الشيخ مقصود والأشرفية محمد شيخو والرئيسة المشتركة لمنتدى حلب الثقافي ليلى خالد كلمات استنكروا فيها هجمات الاحتلال التركي على شنكال ومخمور وقصف المدنيين بهدف القضاء على الوجود الكردي والنيل من مكتسباته.

ونوّهت الكلمات إلى أنّ هدف الاحتلال التركي هو ضرب التقارب الكردي ووحدة الصف. مؤكّدة مواصلة النضال والمقاومة حتى تحقيق الأهداف.

وانتهت التظاهرة بترديد الشعارات التي تحيّي مقاومة شنكال ومخمور وقنديل.

(كروب/ك)

ANHA