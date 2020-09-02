أهالي حلب: حفتانين تمثّل مقاومة الشّعب التوّاق للحريّة

ضمن ردود الفعل الرّافضة لهجمات جيش الاحتلال التركيّ على باشور كردستان وخاصّة منطقة حفتانين، بيّن عدد من أهالي حي الشيخ مقصود بحلب موقفهم من ذلك.

الشابّ عدنان رشيد، قال: "بالنسبة لهجمات جيش الاحتلال التركي على منطقة حفتانين، مثلما تكرّر فشله في الوصول إلى قنديل ستكون حفتانين أيضاً حلماً بالنسبة لهم".

كما تعجّب عدنان خلال حديثه من موقف حزب الديمقراطي الكردستاني والمجلس الوطني من المجازر والاحتلالات التي يتعرّض لها باشور كردستان وباقي أجزاء كردستان دون النطق بكلمة، وهنا تكمن خطورة الاحتلال الذي يتوغّل لبسط سيطرته على المنطقة.

وأردف عدنان: "تاريخ الدولة التركية حافل بالمجازر واغتصاب الأراضي، ونحن نجد أن هذه التحرّكات التركية مبنيّة على أسس استرجاع حلم الأمجاد العثمانية".

أمّا المواطن عارف عثمان فقال: " لقد انتفضنا في حلب كشعب رافض للهجمات على أراضي باشور كردستان، ودعماً لمقاومة الكريلا في حفتانين"

ونوّه عثمان إلى أنّ الدولة التركية تمثّل الرأسمالية، وتعمل على تأجيج الحروب لإفشال مشروع الأمّة الديمقراطية وأخوّة الشعوب في المنطقة، كما تطرّق إلى أهمية تكاتف الجميع في أجزاء كردستان الأربعة، وقال: "سنواجه الجيش التركيّ المدجّج بالأسلحة دون خوف".

أمّا المواطن محمد رشيد حبش، فقال: "نتضامن مع مقاومة حفتانين، ونستنكر الهجمات التركية على المنطقة، والانتهاكات التي تمارسها دولة الاحتلال التركي بحقّ الشعب هناك مرفوضة".

وأنهى حبش حديثه بمطالبة جميع الأحزاب والحركات والأطراف الكرديّة المعنيّة بتوحيد الصفّ وصدّ تلك الهجمات وإفشالها وردّ المحتل على أعقابه.

(إ)

ANHA