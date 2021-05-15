أهالي حلب: حبس مياه الفرات يعني حرب إبادة

تستمر الدولة التركية بحبس مياه نهر الفرات عن الشعب السوري وبخاصة مناطق شمال وشرق سوريا، منذ الـ 27 من كانون الثاني/ يناير من العام الجاري.

تداعيات حبس مياه نهر الفرات وتراجع إنتاج الطاقة الكهربائية امتدت إلى مدينة حلب، حيث يعاني أهالي بعض الأحياء من انقطاع متكرر للمياه والكهرباء.

'عمل إرهابي بحق الشعوب'

المواطن عمر فوزي، من أهالي حي الشيخ مقصود في حلب، قال "إن دولة الاحتلال تقوم بحبس مياه نهر الفرات عن الشعب السوري وبخاصة أهالي شمال وشرق سوريا بهدف كسر إرادتهم بعد فشل جميع مخططاتها وسياساتها اتجاه شعوب المنطقة".

ووصف فوزي حبس مياه نهرب الفرات من قبل الدولة التركية "بالعمل الإرهابي بحق شعوب المنطقة".

وأضاف "تركيا قامت بقتل الشعب السوري وارتكبت مجازر بحقه واحتلت مناطقه واليوم تقوم بمحاربته بحبس المياه".

وعن تأثير حبس المياه من قبل الدولة التركية، أشار المواطن محمد عيسى إلى أن قطع المياه يؤثر على الزراعة والري بالإضافة إلى توليد الطاقة الكهربائية، وقال "ما ذنب الشعب حتى تقطع المياه عنه؟".

وطالب عيسى المنظمات الإنسانية والمجتمع الدولي بالضغط على الدولة التركية لإيقاف "حرب الإبادة والأعمال الإجرامية".

واستنكرت المواطنة لينا محمد انتهاكات الدولة التركية اتجاه شعوب شمال وشرق سوريا، وحبس مياه نهر الفرات.

وقالت بهذا الصدد "دولة الاحتلال تريد إبادة الشعوب. تنادي بالإسلام ولكنها تقطع المياه في شهر رمضان، وهذا عمل لا أخلاقي ولا إنساني".

(ك)

ANHA