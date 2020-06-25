أهالي حلب: بالوحدة سنفشل المؤامرات وننهي الاحتلال

وضمن سلسلة ردود الفعل الرافضة لهجمات جيش الاحتلال التركي ضد الشعب الكردي، عبّر عدد من أهالي مدينة حلب عن استنكارهم لجرائم وهجمات الاحتلال التركي، مؤكدين أهمية الوحدة الكردية في درء خطر الاحتلال، وإعادة المناطق المحتلة.

وفي هذا الخصوص قالت المواطنة حياة شيخو "نستنكر هجمات جيش الاحتلال التركي على مناطق حفتانين وشنكال ومخمور، ونطالب بتوحيد الصف الكردي من أجل السلام للشعب الكردي وحمايته من هجمات الفاشية، وأن نكون يداً بيد للوقوف أمام الهجمات التركية على شعبنا، وإن لم نتحد فلن نستطيع الوصول إلى هدفنا".

وناشدت حياة شيخو المجتمع الدولي لإيقاف هجمات الدولة التركية على جنوب كردستان.

في حين شدد المواطن محمود مصطفى على أهمية إفشال المؤامرات بالتكاتف حيث قال "إن جميع المؤامرات على الشعب الكردي ستكون فاشلة، إذا اتحدت الأحزاب الكردية، ونحن نأمل أن تنجح الوحدة الوطنية ".

وأضاف "الدولة التركية لا تفرق بين أي مكون، بل تحارب الجميع ونحن أهالي حلب نستنكر العدوان التركي على جنوب كردستان وشمال وشرق سوريا، كما نؤكد أن الصمت الدولي يمنح الشرعية للدولة التركية لاحتلال تلك المناطق".

أما المواطنة موليدة سيدو فعبّرت عن سخطها الشديد تجاه الهجمات التركية قائلةً "نحن لا نقبل بالهجمات التركية الأخيرة على مناطق شنكال ومخيم مخمور، هدف تركيا هو القضاء على الكرد، وعندما ترى أن الأحزاب الكردية تجتمع من أجل حماية قضيتهم تقوم بالهجوم وتمارس أبشع المؤامرات بحق الشعب الكردي، تركيا تريد احتلال باشور كردستان كما احتلت عفرين وسري كانيه والمناطق السورية".

(ك)