أهالي حلب: استهداف منزل القائد استمرار للمؤامرة

وتواصل الدولة التركية العزلة المشددة على القائد عبد الله أوجلان منذ أسره في الـ 15 من شباط عام 1999 بمؤامرة دولية قادتها الولايات المتحدة وغالبية دول الاتحاد الأوروبي وبلدان افريقية.

ومؤخراً وبعد ضغوط شعبية في كردستان والعالم أجبرت تركيا على السماح لشقيق القائد محمد أوجلان بإجراء مكالمة هاتفية مع القائد إلا أن الدولة قطعت الاتصال بعد نحو 5 دقائق فقط من بدايتها.

ولا تزال العزلة التي تطبقها تركيا وبموافقة وتوجيه من المجتمع الدولي تواجه رفضاً شعبياً واسعاً على الصعيد الكردستاني والعالمي.

وفي هذا السياق، المواطن أحمد بيرهات أشار إلى أن الدولة التركية "دائمًا تستهدف القائد أوجلان لأنه يمثل الأمة الديمقراطية، ومشروع أخوة الشعوب ، ولأنه مشروع فيه حلول لكل مشاكل الشرق الأوسط".

وأضاف بيرهات "بعد مرور كل تلك السنوات على دخول القائد سوريا وقصف تركيا للمكان الذي مكث فيه، إنما يدل على خوف تركيا من كل شيء يتعلق بالقائد"، مؤكدًا أن جميع شعوب المنطقة متمسكون بفكر القائد وفلسفته ولن تجدي محاولات تركيا نفعًا".

أما المواطنة لمعان شيخو فاستنكرت العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان في إمرالي، وقالت "تشديد العزلة هدفها كسر إرادة ومقاومة الشعب الكردي، فكر وفلسفة القائد في مخيلتنا سنناضل من أجلها والفاشية التركية لن تصل إلى أهدافها".

ومن جانبه، قال المواطن عمر محمد "الدولة التركية لم تقبل الكرد بتاتًا، و استهدفت الدولة التركية المنزل الذي مكث فيه القائد، وهذا يعني استهداف إرادة الكرد".

(مـ)

ANHA