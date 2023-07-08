أهالي حلب: الشعب والقائد روح واحدة

أعرب الأهالي في حيي الشيخ مقصود والأشرفية عن رفضهم للعزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، وأكدوا على السير وفق فكر القائد عبد الله أوجلان وفلسفته، وطالبوا بحريته الجسدية.

المواطنة جيهان عيسى استنكرت العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، وأوضحت: "نحن الشعب الكردي لا نطالب سوى بحريتنا وحرية قائدنا. دولة الاحتلال التركي دائماً تريد إبقاء الشعب الكردي تحت سيطرتها، لذلك فهي تشدد العزلة على القائد عبد الله أوجلان".

وطالبت جيهان عيسى بالحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان "وهذا حق من حقوقنا، إننا هنا في المنطقة لا نريد سوى تحقيق مشروع الأمة الديمقراطية، وتحقيق الحرية الجسدية للقائد".

المواطن عبدو إبراهيم من جهته، شجب العزلة وأكد أنها: "عزلة على الشعب الكردي ككل".

بيّن عبدو أنّه في شخص القائد عبد الله أوجلان يتم انتهاك حقوق الأهالي في روج آفا، وتطبّق عليهم سياسات قذرة في كل مكان، وأضاف: "نحن نطبق دائماً فكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان، ونطالب بتحقيق حريته الجسدية".

وأشار إلى خوف المحتل التركي من الشعوب الحرة بقوله: "إنّ فصل القائد عبد الله أوجلان عن الشعب هي ذهنية دولة الاحتلال التركي لأنّها تخاف من حرية الشعوب".

"الشعب والقائد روح واحدة"

المواطنة شيرين حسن أيضاً نددت بالعزلة، ونوّهت: "منذ 25 سنة والقائد معتقل في زنزانة إمرالي، ولم تتخذ أي محكمة دولية الموضوع بجدية".

نوّهت شيرين حسن أنّ هدف الدولة التركية هو عزل القائد عن الشعب، بقولها: "هم لا يريدون أن يصل فكره وفلسفته إلى شعبه". وأكملت: "العزلة المفروضة على القائد هي عزلة على كل الشعوب الحرة التي يراد لها البقاء مضطهدة، لكن عبثاً يحاولون، لأنّ الشعب والقائد روح واحدة".

المواطن حنان حمدوش أعرب أيضاً عن رفضه للعزلة في إمرالي، ودعا المنظمات الحقوقية ومجلس الأمن الدولي للتدخل الفوري من أجل تحقيق الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان.

(آ س/ س ر)

ANHA