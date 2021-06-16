أهالي حلب: على شعب باشور الانتفاض في وجه الاحتلال وسياساته

منذ الـ 23 من شهر نيسان، يستمرّ جيش الاحتلال التركي بشنّ هجماته الاحتلالية على مناطق الدفاع المشروع، كما يقوم حزب الديمقراطي الكردستاني بمساندته لإبادة الشعب الكردي واحتلال أراضيه.

إلى جانب مساعدة الاحتلال في هجماته، قامت قوات حزب الديمقراطي الكردستاني باعتقال ممثّلي الإدارة الذاتية وحزب الاتحاد الديمقراطي في هولير، أثناء توجّههم إلى المطار.

وبهذا الخصوص، عبّر أهالي حيّي الشيخ مقصود والأشرفية من خلال وكالتنا، عن رفضهم لهجمات الدولة التركية على باشور كردستان، واعتبروا أنّ دعم حزب الديمقراطي للاحتلال "خيانة" بالنسبة لهم.

المواطن رومانس آكري قال: "إنّ هجمات الاحتلال التركي على باشور كردستان وعلى حركة التحرّر الكردستانية هدفها كسر إرادة المجتمع الكردستاني وإبادته".

وعن اعتقال قوّات حزب الديمقراطي الكردستاني لممثّلي الإدارة الذاتية وحزب الاتحاد الديمقراطي في هولير، طالب آكري من: "قوات حزب الديمقراطي بالإفراج الفوريّ عن المعتقلين لأنّ هذا الاعتقال يخدم السياسة التركية".

استهداف الكريلا استهداف للكرد عامّة

وتابع آكري بالقول: "يجب ألّا يقوم حزب الديمقراطي الكردستاني بدعم ومساندة الاحتلال التركي في هجماته على قوات الكريلا بباشور كردستان، فهذا الهجوم ليس فقط على قوات الكريلا، بل يستهدف الشعب الكرديّ عامّة".

واختتم رومانس آكري حديثه مخاطباً: "شعب باشور كردستان وجميع الكرد الشرفاء والأحرار بأن ينتفضوا في وجه الاحتلال التركي، لحماية أرضهم ومكتسباتهم من الاحتلال".

على الكرد توحيد الصّفوف والانتفاض

وبدوره استنكر المواطن خليل بيريشان هجمات جيش الاحتلال التركي على مناطق آفاشين، وزاب وماتينا، كما أدان اعتقال ممثّلي الإدارة الذاتية وحزب الاتحاد الديمقراطي، قائلاً: "هذا التصرّف يخدم سياسة العدوّ، لذلك نطالب بالإفراج عنهم في أسرع وقت".

كما عبّر بيريشان عن رفضه للاقتتال الكرديّ – الكرديّ، وقال: "الدولة التركية منذ تأسيسها تريد أن تقوم بافتعال الفتن بين الكرد، فإحدى سياسات الفاشية هي الإبادة، لذلك على الشّعب الكردي أن يوحّد الصفوف وينتفض في وجه الاحتلال وهجماته".

أمّا المواطن سعيد بيرهات فناشد جميع القوى السياسية والأحزاب الكردية بأن يقوموا بتحديد موقفهم تجاه هجمات الدولة التركية على أراضي كردستان، معتبراً دعم الاحتلال: "خيانة بحقّ الكرد وكردستان، ونحن ككرد لا نقبل بهذا التصرّف، وعلينا أن نفكّر بعقل وأن نقف في وجه الفاشية حتّى الموت".

(إ)

ANHA