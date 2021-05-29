أهالي حلب يشيّعون جثمان الشهيد شرفان ديغور

وتجمّع المئات، صباح اليوم، من أهالي مدينة حلب أمام مشفى الشهيد خالد فجر الواقع في القسم الغربي من حي الشيخ مقصود لاستلام جثمان الشهيد شرفان ديغور الذي استشهد خلال المرحلة الثانية من مقاومة العصر.

وجابت الجموع المرافقة لجثمان الشهيد شرفان شوارع حي الشيخ مقصود، مرددين الشعارات التي تحيي مقاومة قوات تحرير عفرين وتدعو إلى تصعيد النضال لتحرير عفرين من الاحتلال التركي ومرتزقته وإعادتها إلى سكانها الأصليين.

وبعد وصول الجموع إلى مزار شهداء حيي الشيخ مقصود والأشرفية، وقفوا دقيقة صمت إجلالًا للشهداء، وألقيت كلمتان من قبل عضوة مجلس عوائل الشهداء آمنة خضر ووالد الشهيد شرفان محمد بكر.

آمنة خضر بدأت حديثها بالترحم على جميع شهداء الحرية، وتقديم العزاء لعائلة الشهيد شرفان، وتابعت حديثها بالتأكيد على أن حرية القائد عبد الله أوجلان أمانة في أعناق مقاتلي الحرية.

وقالت أيضًا "القائد أوجلان ضحى بنفسه من أجل قضية إنسانية هادفة إلى بناء الإنسان تحمي جميع المكونات والقوميات والأقليات وتحترم كافة العقائد".

أما والد الشهيد شرفان، محمد بكر، فأعرب عن اعتزازه بالتضحيات التي قدمها الشهداء في سبيل إعادة أرض عفرين المقدسة إلى أهلها الحقيقيين، وقال: "لن نبخل لا بأرواحنا ولا بأولادنا في سبيل تحرير الأرض من المرتزقة".

بعدها قرأت وثيقة الشهيد شرفان، ليوارى جثمانه الثرى بين حشد غفير من الأهالي وسط الشعارات المطالبة بتحرير عفرين وباقي المناطق من احتلال جيش الاحتلال التركي ومرتزقته.

وسجل الشهيد هو كالآتي:

الاسم الحقيقي: يوسف بكر

الاسم الحركي: شرفان ديغور

اسم الأب: محمد

اسم الأم: لينا

مكان وتاريخ الولادة: 1994 قرية قرتقلاق

مكان وتاريخ الاستشهاد: 26/5/2021 المرحلة الثانية من مقاومة العصر.

(م ع/ س ر)

ANHA