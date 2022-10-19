أهالي حلب يُنددون بهمجية الدولة التركية ويؤكدون على مساندة الكريلا

تحت شعار "بروح مقاومة كاري انتصرنا، وسننتصر في مقاومة آفاشين، زاب ومتينا"، خرج المئات من أهالي حيي الشيخ مقصود والأشرفية في تظاهرة تنديداً باستخدام الدولة التركية الأسلحة الكيماوية ضد الكريلا حيث تسببت مؤخراً باستشهاد 17 من مقاتلي ومقاتلات الكريلا في مناطق الدفاع المشروع.

وشارك في التظاهرة المئات من الأهالي وممثلون عن الأحزاب السياسية والمؤسسات المدنية رافعين الأعلام وصور القائد عبد الله أوجلان وصور الشهداء ويافطة كتب عليها "بروح مقاومة كاري انتصرنا، وسننتصر في مقاومة آفاشين، زاب ومتينا"

انطلقت التظاهرة من أمام قبو ياسين الواقع في القسم الغربي من حي الشيخ مقصود في مدينة حلب لتجوب شوارع الحي الرئيسة وسط ترديد الشعارات التي تُحيي مقاومة الكريلا "لتحيا مقاومة الكريلا"، وتدين هجمات الدولة التركية.

استخدام تركيا للأسلحة الكيماوية يُظهر وحشيتها وإجرامها

وتجمع المتظاهرون عند مركز الشهيد كلهات الواقع في القسم الشرقي من حي الشيخ مقصود. وبعد الوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء، ألقى عضو المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي، محمد شيخو، كلمة استذكر في مستهلها جميع شهداء الحرية في شخص الشهداء الـ17 الذين استشهدوا جراء استخدام الدولة التركية الأسلحة الكيماوية في هجومها ضد الكريلا وعاهد على السير على خطاهم.

نوه محمد إلى نوايا الدولة التركية من وراء استخدامها الأسلحة الكيماوية "تريد الدولة التركية كسر إرادة قوات الكريلا، عبر استخدام الأسلحة المحرمة دولياً مما يكشف للعالم حقيقة تركيا الإرهابية".

وأكد محمد على تضامن كافة القوات والشعب مع قوات الكريلا على أسس حرب الشعب الثورية، لتحقيق النصر "سنحطم نظام الفاشية التركية بتكاتف الشعب والتفافه حول قوات الكريلا".

قواتنا صامدة وستحقق النصر

أما منسقية مؤتمر ستار آمنة خضرو، فقالت: "نُمجد تضحيات حُماة الثورة التي أطلقها القائد عبد الله أوجلان والتي انتشرت في أنحاء العالم، لتحرير الشعوب المضطهدة من ظلم الفاشيين والأنظمة الرجعية القمعية".

وأشارت آمنة إلى أن الفضل في تحقيق المكتسبات والإنجازات يعود لتضحيات الشهداء وفكر القائد عبد الله أوجلان "الدولة التركية تشن هجمات عنيفة وتنتهك معاهدة حظر الأسلحة الكيماوية ضد قواتنا، لكن قواتنا باقية وصامدة إلى أن تحقق النصر".

وأضافت: "نحن أصحاب الحق ودربنا درب الحق ونناضل من أجل الإنسانية بكافة مكوناتنا والدولة التركية تحاربنا لأن مشروعنا مشروع الديمقراطية وهذا ما يثير غضبها، لأنها نظام فاشي يعمل على التدمير والتخريب ونشر الفوضى فقط".

(ك)

ANHA