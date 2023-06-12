أهالي حلب يؤكدون على استمرار المقاومة والتمسك بالأرض خلال تظاهرة

نظم مؤتمر ستار تظاهرة في حلب تنديداً بالهجمات التي تشنها دولة الاحتلال التركي على مقاطعة الشهباء والتي أسفرت مؤخراً عن استشهاد 3 مقاتلين من وحدات حماية الشعب.

وشارك في التظاهرة المئات من الأهالي وأعضاء المؤسسات المدنية والأحزاب السياسية رافعين الأعلام وصور القائد عبد الله أوجلان، ولافتات كتب عليها، "انتفضوا.. ضد الاحتلال التركي وإخراجه من جميع الأراضي السورية"، "تموت الذهنية الذكورية "، "الاحتلال عنف"، "بالنضال والمقاومة سنفشل مخططاتهم"، "الحرب سبب في استشهاد إخوتي"، "عفرين جنة روج آفا"، "بالنضال والمقاومة سندحر الفاشية"، "لا للتفاهم الروسي التركي على حساب الدم السوري".

وانطلقت التظاهرة من أمام قاعة الاجتماعات الواقعة في القسم الغربي من حي الشيخ مقصود في مدينة حلب، لتجوب شوارع الحي الرئيسة وسط ترديد شعارات "القاتل أردوغان"، الشهداء خالدون"، وصولاً إلى ساحة السبع شهداء الواقعة في القسم الشرقي من حي الشيخ مقصود حيث تجمع المتظاهرون.

بعد الوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء، ألقت عضوة المجلس العام لحيي الشيخ مقصود والأشرفية آرين حنان كلمة شجبت خلالها هجمات دولة الاحتلال التركي على مناطق شمال وشرق سوريا وخاصةً منطقة الشهباء.

وبيّنت آرين أسباب الهجوم الأخير على الشهباء وقالت: "إن الاستهداف الهمجي لدولة الاحتلال التركي يأتي في إطار مخططاتها لإضعاف الإدارة الذاتية وكسر إرادة الشعب المقاوم في الشهباء وتمرير سياستها لزعزعة الأمن والاستقرار".

وعاهدت آرين على السير على خطا الشهداء وقالت: "كل هذه الهجمات لن تجدي نفعاً، إرادتنا لن تنكسر، لأننا سائرون على درب شهدائنا، ولن نتنازل عن ذرة تراب وسندافع عن أرضنا ونقوي تنظيمنا حتى تحقيق النصر".

وناشدت آرين "جميع الهيئات والمنظمات الحقوقية والإنسانية لفتح تحقيق وإدانة الأعمال الإجرامية بحق المدنيين العزل المهجرين في الشهباء والمناطق التي تحتلها تركيا".

وبدورها استذكرت عضوة منسقية مؤتمر ستار نرجس بكر في شخص الشهداء الثلاثة الذين استشهدوا جراء استهدافهم من قِبل مسيرة تركية في الشهباء، شهداء الحرية أجمع.

وأشارت نرجس إلى استمرار دولة الاحتلال التركي في ممارسة سياستها التعسفية وقالت: "الاحتلال التركي يكثف هجماته على مناطقنا بغرض إبادتنا وكسر إرادتنا، وحكومة دمشق وإيران وروسيا صامتة وهذا يدل على مشاركتها في عملية الإبادة".

وأكدت نرجس على استمرار المقاومة بقولها: "نحن شعب ثائر، وطلاب القائد عبد الله أوجلان، نقتدي بشهدائنا ونسير على خطاهم، وسنحرر أراضينا ونصل لحريتنا".

(ن ش/ك)

ANHA