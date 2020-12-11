أهالي حلب يتظاهرون تنديدًا بالعزلة على القائد أوجلان

ونُظمت التظاهرة من قبل مؤتمر ستار في حلب، نظرًا لاستمرار السلطات التركية باتباع أساليب غير قانونية بفرض العزلة على القائد عبد الله أوجلان، وآخرها منع قيام محاميه وأسرته من زيارته.

وانطلقت التظاهرة بعد تجمع المئات من أهالي حييّ الشيخ مقصود والأشرفية أمام قاعة الاجتماعات في القسم الغربي من حي الشيخ مقصود.

ورفع المتظاهرون صور القائد أوجلان وأعلام مؤتمر ستار، ولافتات كتب عليها" عهدنا أن نحطم نظام إمرالي، وأن نعيش أحرارًا مع القائد أوجلان"، كفى للعزلة الفاشية والاحتلال... حان وقت الحرية".

وصدح أصوات المتظاهرين في أرجاء شوارع الحي مطالبين بالحرية للقائد أوجلان، وصولًا إلى مثلث الشهيد سربست في حي الأشرفية، لتتحول المظاهرة الى وقفة احتجاجية.

وبدأ الاحتجاج بالوقوف دقيقة صمت، والاستماع إلى صوت القائد أوجلان، الذي يتحدث عن المؤامرة التي حيكت أثناء اعتقاله، وعن كيفية رد الشعب الكردي على تلك المؤامرة وسياسة المتآمرين.

وخلال الاحتجاج تحدثت الرئيسة المشتركة لحركة المجتمع الديمقراطي سعاد حسن، عن أهمية دور القائد في حل الأزمات التي تعصف، في الوقت الراهن، بالشرق الأوسط، وقالت: "إن الحل الرئيس لجميع أزمات الشرق الأوسط تكمن في سجن إمرالي، وعلى جميع النساء ومن يعيش في الشرق الأوسط وجميع أجزاء كردستان أن ينتفضوا من أجل حرية القائد أوجلان".

وبينّت سعاد أن جميع الاتفاقات وعمليات التآمر الحالية تستهدف المكتسبات التي حققها أبناء شمال وشرق سوريا، لضرب وإفشال مشروع الأمة الديمقراطية.

واختتمت سعاد حسن حديثها بالقول "إن الشعب الكردي هنا يبني مستقبله الديمقراطي والحر، على أسس ومبادئ فلسفة القائد عبد الله أوجلان، ولن تُكسر إرادتنا أمام جميع السياسات القذرة التي تستهدفنا".

(ع س، س ر)

ANHA