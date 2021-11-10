أهالي حلب يتظاهرون تنديداً بالمجزرة التي ارتكبها الاحتلال التركي في قامشلو

ضمن سلسلة الفعاليات المنددة باستمرار جيش الاحتلال التركي بارتكاب الجرائم بحق شعوب شمال وشرق سوريا، خرج اليوم المئات من أهالي مدينة حلب في تظاهرة تعهدوا خلالها بالثأر لشهداء عائلة كلو.

وتجمع المتظاهرون أمام قاعة الاجتماعات الواقعة في القسم الغربي من حي الشيخ مقصود حاملين صور قائد الشعب الكردي عبدالله أوجلان إلى جانب صور الشهداء الثلاث من عائلة كلو يوسف ومظلوم ومحمد، والأعلام والرموز الكردية.

جابت التظاهرة عدداً من شوارع الحي ليطلق المشاركون العديد من الشعارات منها " دماء الكرد ليست رخيصة، القتلة في شخص أردوغان سيدفعون الثمن غالياً، سنفدي تراب الوطن بدمائنا".

بعد وصول التظاهرة إلى ساحة السبع شهداء الواقعة في القسم الشرقي من حي الشيخ مقصود وقف المشاركون دقيقة صمت، تلاها إلقاء كلمتين من قبل كل من عضو المجلس العام لأحياء الشيخ مقصود والأشرفية ولات معمو، والرئيسة المشتركة لمجلس عوائل الشهداء بحلب روشان محمد.

الكلمتان بدأتا بالترحم على جميع شهداء ثورة التاسع عشر من تموز والتعهد بالانتقام لقتلة الشهداء الثلاث من عائلة كلو.

كما وأشارتا إلى أن الدولة التركية تنتهج سياسة إقصائية بحق الشعب الكردي وشعوب الشرق الأوسط وترتكب الجرائم بحقهم لإعادة أمجاد أجدادهم العثمانيين، كما ونوهت الكلمتين إلى أن الدولة التركية المحتلة تدخلت بشكل علني في ارتكاب الجرائم بعد فشل مرتزقتها من داعش وأخواتها في إفشال ثورة الشعوب في شمال وشرق سوريا.

بينما نوهت الكلمتان إلى أن الرد الأمثل على تلك الجرائم هو تقوية وحدة الشعوب وأخويتها لصد تلك الهجمات التي تهدف إلى تدمير مستقبل شعوب الشرق الأوسط وجعلها خاملة القوى أمام تطور تلك الهجمات.

وانتهت الكلمتان بالمعاهدة على السير على خطا الشهداء وتصعيد النضال لتحقيق آمال الشهداء في بناء وطن ديمقراطي حر.

(م ع/ل)