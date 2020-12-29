أهالي حلب يتظاهرون تنديداً بالهجمات التركية ويدعون للوحدة

رفضاً لهجمات جيش الاحتلال التركي على ناحية عين عيسى ، خرج اليوم المئات من أهالي حلب في تظاهرة طالبت بإنهاء الاحتلال وتعزيز اللحمة الوطنية بوجه الهجمات التركية.

ونظمت التظاهرة من قبل عدد من الأحزاب السياسية في مدينة حلب تحت شعار" لا للاحتلال التركي... نعم للوحدة الوطنية ..كلنا قسد".

بدأت التظاهرة من أمام قاعة الاجتماعات في القسم الغربي من حي الشيخ مقصود لتجوب عدداً من شوارع الحي رفع خلالها المشاركون أعلام الأحزاب السياسية و شعارات تدعو إلى بناء الثقة بين الأطراف الكردية لمواجهة خطر الاحتلال.

وبعد وصول المتظاهرين إلى ساحة الشهيدة دستينا الواقعة بالقسم الشرقي من حي الشيخ مقصود، ألقيت كلمتان من قبل كل من عضو اللجنة المركزية لحزب الديمقراطي الكردي السوري رمزي شخ موس وعضوة مكتب العلاقات بمجلس سوريا الديمقراطية فاطمة حسينو.

وفي الكلمتين، استنكر كل من شيخ موس وفاطمة حسينو الهجمات التركية على مناطق شمال وشرق سوريا، وطالبا بتحقيق الوحدة الكردية في مواجهة الخطر التركي على المنطقة بكافة مكوناتها.

(كروب/م)

ANHA