أهالي حلب يثمنون المساهمين في الحملة العالمية من أجل القائد عبد الله أوجلان

أدلي اليوم، ببيان في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب، حول الحملة العالمية من أجل القائد عبد الله أوجلان، قرئ من قبل عضوة المبادرة الشعبية والرئيسة المشتركة لمؤسسات المجتمع المدني بحلب، لازكين محمد، وبحضور العشرات من الشخصيات المجتمعية والسياسية والثقافية، في ساحة الشهداء بالحي.

وأشار البيان إلى سياسة العزلة التي تمارسها الدولة التركية على القائد عبد الله أوجلان ببعدها النفسي والفكري، وبيّن أن حالة العزلة والتجريد الممنهجة والمستمرة تخالف الأعراف السماوية والوضعية والقوانين الحقوقية.

وثمّن دور النقابات والمنظمات والشخصيات المثقفة في جوانبها المتعددة من مفكرين وكتَّاب وفلاسفة وممثلي الطبقات الكادحة والحركات الخضراء: "لما يبدون من تضامن ومواقف قيّمة وجريئة بالتضامن مع هذا القائد والمفكر الذي بات يمثل آمال الملايين من أبناء شعوب المنطقة التواقين للديمقراطية والحرية، فبوصلة الشعوب تتجه نحو جزيرة إمرالي".

وأكد البيان أن: "الأوضاع والظروف والعقد الكائدة في المنطقة بحاجة إلى رؤى وبراديغما القائد عبد الله أوجلان كحل مستدام لهذه الأزمات والمعضلات، وأفكاره ستساهم في حل المسائل العالقة".

ونوه أن: "الكرد لا يعادون أي شعب أو دولة، بل يريدون من خلال مشروع وفلسفة الأمة الديمقراطية حل القضية الكردية والقضايا المشابهة لها كالقضية الفلسطينية وغيرها".

(كروب/ س ر)

ANHA