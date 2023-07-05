أهالي حلب يطالبون بتحقيق الحرية الجسدية للقائد عبدالله أوجلان

ضمن سلسلة الفعاليات المنظمة في عموم شمال وشرق سوريا والعالم لدعم مقاومة إيمرالي نظم اليوم حزب الاتحاد الديمقراطي تظاهرة في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب للمطالبة بالحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان.

وتجمع الأهالي أمام قاعة 8 آذار للاجتماعات والواقعة في القسم الغربي من حي الشيخ مقصود لتنطلق التظاهرة باتجاه حي الأشرفية.

ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها "حان وقت حرية القائد آبو"، إلى جانب صور القائد عبد الله أوجلان وأعلام حزب الاتحاد الديمقراطي.

وبعد وصول المتظاهرين إلى دوار الزيتون الواقع في حي الأشرفية، وقفوا دقيقة صمت على أرواح الشهداء تلاها إلقاء كلمة من قبل الإدارية في مكتب العلاقات في حزب الاتحاد الديمقراطي عائشة حسو.

في بداية حديثها حيّت عائشة القائد عبد الله أوجلان وعاهدته باسم المتظاهرين على أن يعملوا دون كلل أو ملل على تحرير الأراضي المحتلة وكسر قيود زنزانة إيمرالي لتحرير القائد وإعادته ليعيش بين شعبه.

عائشة أكدت بأن حرية الشعوب لن تكتمل دون وجود مبتكر الفكر الديمقراطي الحر بين المقتدين بهذا الفكر وأصرت على أن كسر الأنظمة المستبدة بدا أقرب مما يبدو عليه.

في نهاية حديثها نوهت عائشة بأن انتصار فلسفة الأمة الديمقراطية مؤكد لا محال، وطالبت الجميع بتحمل المسؤولية والمشاركة في تصعيد النضال لحين نيل الحقوق.

وانتهت التظاهرة بترديد الشعارات التي تحيي مقاومة إيمرالي وتدعو إلى تصعيد النضال لتحرير القائد عبد الله أوجلان.

(م ع/ك)

ANHA