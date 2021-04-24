أهالي حلب يستذكرون شهداء الحرية

وأعلنت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، اليوم، يوم الـ 25 من نيسان، يوماً للشهيد في شمال وشرق سوريا.

وبالتزامن مع هذه المناسبة استذكر أهالي حلب شهداء مقاومة حيي الشيخ مقصود والأشرفية، وذلك بزيارة أضرحة الشهداء في المزار الواقع بحي الشقيف.

الرئيسة المشتركة لمجلس عوائل الشهداء في حلب روشين موسى ألقت كلمة استذكرت فيها الشهداء الذين استشهدوا نتيجة قصف الطيران التركي على قره جوخ في الـ 25 من نيسان 2017.

وباركت روشين هذا اليوم على جميع الشهداء الذين ضحوا بأنفسهم من أجل حماية شعبهم وأرضهم من الاحتلال التركي.

وتابعت روشين: "اليوم بفضل شهدائنا تعيش جميع شعوب المنطقة بأمان، ويجب علينا أن نسير على خطا الشهداء ونحمي مناطقنا التي حررناها بدماء شهدائنا".

ومن ثم أشعل الأهالي الشموع على أضرحة الشهداء، لتنتهي المراسم بترديد الشعارات التي تحيي الشهداء.

(ك)