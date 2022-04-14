أهالي حلب يشيعون جثمان الشهيدة حنيفة يوسف عضوة قوى الأمن الداخلي

شارك المئات من أهالي الحيين، بالإضافة إلى أعضاء المجالس والكومينات والأحزاب السياسية، وقوى الأمن الداخلي في مراسم تشييع الشهيدة من قوى الأمن الداخلي حنيفة يوسف والتي استشهدت بتاريخ الـ 13 من شهر نيسان الجاري، أثناء قيامها بواجبها في الحي.

وتجمع المشاركون في مراسم التشييع أمام مشفى خالد فجر في القسم الغربي من حي الشيخ مقصود، رافعين أعلام قوى الأمن الداخلي، وصور الشهيدة حنيفة يوسف.

وانطلق موكب التشييع من أمام مشفى خالد فجر وسط زغاريد الأمهات وترديد الشعارات التي تحيي مقاومة الشهداء، وجاب المشيعون شوارع الحي، من ثم توجهوا إلى مزار شهداء مقاومة أحياء الشيخ مقصود والأشرفية بمنطقة الشقيف.

وعند وصولهم إلى المزار، قدم أعضاء قوى الأمن الداخلي عرضاً عسكرياً.

من ثم تحدث الإداري في مجلس عوائل الشهداء محمد أحمد وقال بأن الشهيدة حنيفة يوسف كانت ضمن قوى الأمن الداخلي في عفرين، وشاركت في مقاومة العصر أثناء هجمات جيش الاحتلال التركي على عفرين.

وتابع أحمد: "الشهيدة حنيفة استشهدت أثناء القيام بمهامها في الحي، والشهداء هم الذين ينيرون الطريق للوصول بشعبهم إلى الحرية والكرامة".

أما عضوة قوى الأمن الداخلي للمرأة أحلام فتكو فقالت: "الشهيدة حنيفة كانت تسهر ليلاً ونهاراً لحماية الأهالي في الحي، الشهيدة كانت تعمل بإرادة قوية وكانت محبوبة بين رفاقها".

وقرئت وثيقة الشهيدة حنيفة يوسف من قبل عضوة لجنة تعليم المجتمع الديمقراطي ياسمين حمو، وسلمت لذويها.

من ثم وري جثمان الشهيدة حنيفة يوسف الثرى وسط زغاريد الأمهات.

(ع س/ل)

ANHA