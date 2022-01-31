أهالي حلب يشيعون جثمان الشهيد معصوم دوغان إلى مثواه الأخير

شارك في مراسم التشييع المئات من أهالي حيي الشيخ مقصود والأشرفية بالإضافة إلى ممثلين عن المؤسسات المدنية، قوى الأمن الداخلي، ووحدات حماية الشعب وقوات الحماية الجوهرية والمجالس والكومينات.

وانطلق موكب التشييع من أمام مشفى الشهيد خالد فجر الواقعة في القسم الغربي من حي الشيخ مقصود، وسط ترديد الشعارات التي تحيي مقاومة الشهداء، ومقاومة الحسكة.

وجال موكب المشيعين شوارع حي الشيخ مقصود ومن ثم توجه صوب مزار شهداء مقاومة أحياء الشيخ مقصود والأشرفية الواقعة في حي الشقيف بحلب.

وعند وصولهم إلى المزار، قدم مقاتلو وحدات حماية الشعب والمرأة عرضاً عسكرياً، ألقى بعدها القيادي في وحدات حماية الشعب شرفان عفرين كلمة قال فيها إن أبناء عفرين ينضمون إلى هذه الثورة وشاركوا في جميع المعارك ضد مرتزقة داعش وجيش الاحتلال التركي في مناطق روج آفا واستشهدوا دفاعاً عن مناطقهم.

وأشار شرفان عفرين إلى أنه ومنذ بداية الأزمة قاوم أبناء جميع المكونات من العرب، الكرد، السريان، والشركس، وحققوا مكتسبات تاريخية، وأضاف "الشهداء يضحون بأنفسهم لحماية هذه المكتسبات التي حققتها شعوب المنطقة".

كما ألقت الرئيسة المشتركة لمجلس عوائل الشهداء في حلب روشان محمد كلمة توجهت فيها بالعزاء لذوي الشهيد وجميع شعوب المنطقة.

ونوهت روشان إلى أن الشهداء يضحون بدمائهم "لنعيش كرامة وعزة، فالشهيد معصوم قاوم ضد هجمات مرتزقة داعش حتى أن وصل إلى مرتبة الشهادة، وبفضل الشهداء تم دحر المرتزقة في الحسكة.

وتلاها قراءة وثيقة الشهيد معصوم دوغان من قبل عضوة مجلس عوائل الشهداء بيرتان جعدان، وسملت الوثيقة إلى ذوي الشهيد.

وفي ختام المراسم وُري جثمان الشهيد الثرى وسط ترديد الشعارات وزغاريد الأمهات.

(ك)

ANHA