أهالي حلب يشيعون جثمان الشهيد جودي أمانوس إلى مثواه الأخير

شارك اليوم المئات من أهالي حيي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب في مراسيم تشييع جثمان مقاتل وحدات حماية الشعب جودي أمانوس والذي استشهد في 12 من شهر تموز الجاري إثر حادث.

الأهالي تجمعوا أمام مشفى الشهيد خالد فجر والواقع بالقسم الغربي من حي الشيخ مقصود لاستلام جثمان الشهيد جودي أمانوس، ولينطلق موكب التشييع باتجاه مزار شهداء مقاومة حيي الشيخ مقصود والأشرفية، وسط ترديد هتافات تحي تضحيات الشهداء وتدعو إلى تصعيد النضال.

وبعد وصول الموكب إلى مزار الشهداء الواقع بمنطقة شقيف بدأت مراسيم التشييع بالوقوف دقيقة صمت تلاها تقديم عرض عسكري من قبل مقاتلي وحدات حماية الشعب والمرأة بحلب.

ثم ألقى القيادي في وحدات حماية الشعب والمرأة بحلب شرفان عفرين كلمة أشار في مستهلها إلى أن التضحيات المقدمة منق بل وحدات حماية الشعب والمرأة هي لتحرير الوطن من رجس المحتلين الهادفين إلى إبادة الشعوب السورية والسيطرة على خيراتها.

كما نوه شرفان عفرين خلال حديثه إلى أن شهر تموز شهر المقاومات والتضحيات بدأً من مقاومة السجون بريادة الشهداء( عاكف يلماز وكمال بير ومحمد خيري درموش وعلي جيجك) وانتهاءً بمكتسبات ثورة التاسع عشر من تموز التي كانت اللبنة الأساسية لتشكل الإدارة الذاتية.

وأكد شرفان عفرين في نهاية حديثه أن تحرير المناطق السورية المحتلة سيكون هدفهم الأسمى، معاهد الشهيد جودي أمانوس ورفاقه بالسير على خطاهم حتى بناء وطن ديمقراطي حر تعددي.

كما القت عضوة مجلس عوائل الشهداء رمزية صالح كلمة نوهت فيها إلى أن الشعب الكردي سيستمر في التضحية لحين بلوغ مراده في تحرير وطنه، مؤكدةً أن تصعيد النضال سيؤدي إلى تحقيق أحلام وآمال الشهداء الذين بذلوا الغالي لحماية الشعب ومكتسباته.

ومن ثم قرأت عضوة لجنة تدريب وتعليم المجتمع الديمقراطي بحلب ذكية مصطفى وثيقة الشهيد جودي أمانوس وسلمتها لذويه.

بعدها وري جثمان الشهيد جودي أمانوس الثرى وسط حشود غفيرة لتنتهي المراسيم بترديد الشعارات التي تمجد تضحيات الشهداء وتعاهد بالسير على خطاهم .

(م ع/ك)

ANHA