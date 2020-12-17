أهالي حلب يشيعون جثمان المقاتل فرهاد عفرين إلى مثواه الأخير

وشيّع أهالي حيّي الشيخ مقصود والأشرفية اليوم، جثمان الشهيد ،فرهاد عفرين، الذي استُشهدا بتاريخ 16/ كانون الأول الجاري، إثر مرض عضال إلى مثواه الأخير في مقبرة "شهداء مقاومة أحياء الشيخ مقصود والأشرفية" الواقعة بحي الشقيف.

وتجمّع المئات من أهالي وأعضاء المؤسسات المدنية، وقوات الأمن الداخلي أمام مشفى خالد الفجر في القسم الغربي من حي الشيخ مقصود، رافعين أعلام وحدات حماية الشعب والمرأة، وقوات الأمن الداخلي، ومجلس عوائل الشهداء، لاستلام جثمان الشهيد ،فرهاد عفرين، ومن ثمّ انطلق الموكب نحو مزار الشهداء بعد استلامهم جثمان الشهيد.

وفي المزار نظّمت مراسم التشييع، حيث بُدأت بالوقوف دقيقة صمتٍ، ثمّ أُلقيت كلمة من قبل مجلس عوائل الشهداء، ألقتها العضوة ،فيدان حسين، قدّمت فيها التّعازي لذوي الشهيد ،فرهاد عفرين، وأكّدت على السير على خُطا الشهداء.

ومن ثم قُرئت وثيقة الشهادة من قبل معلمة اللغة الكردية ،زيلان شيخو، وسُلّمت لذويه.

وبعدها وُوري جثمان الشهيد ،فرهاد عفرين، الثّرى، وسط ترديد الشّعارات التي تحيّي مقاومة الشهداء.

(ع س/د ج)

ANHA