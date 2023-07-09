أهالي حلب يرفضون تهديدات الاحتلال التركي للقائد عبد الله أوجلان

نظّم مؤتمر ستار في حيي الشيخ مقصود والأشرفية اليوم، مظاهرة تنديداً بتسليم سلطات الاحتلال التركي رسائل تهديد للقائد عبد الله أوجلان شارك فيها المئات من الأهالي إلى جانب أعضاء الأحزاب السياسية والمؤسسات المدنية.

وانطلقت المظاهرة من أمام قاعة الاجتماعات الواقعة في القسم الغربي من حي الشيخ مقصود في مدينة حلب، وسط رفع المتظاهرون صور القائد عبد الله أوجلان ويافطات كتب عليها "حقيقة القائد حقيقتنا"، "عهدنا أن نحطم نظام إمرالي وأن نعيش أحراراً مع القائد آبو".

وجابت شوارع الحي الرئيسة وسط ترديد الشعارات "لا حياة بدون القائد"، "سننتقم لقائدنا"، "يموت الاحتلال"، وصولاً إلى ساحة الجبانات الواقعة في القسم الشرقي من حي الشيخ مقصود، ليتوقف المشاركون دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقت عضوة منسقية مؤتمر ستار، روشين موسى كلمة حيّت فيها المقاومة التي يبديها القائد عبد الله أوجلان في إمرالي.

وأشارت روشين إلى الألاعيب التي تنتهجها دولة الاحتلال التركي بحق القائد عبد الله أوجلان وقالت: "اليوم تركيا تتخذ أسلوباً جديداً لإبعاد القائد عن قضيته، عبر تسليم رسائل تهديد له".

وشددت "علينا أن نخرج إلى الساحات وألا نسكت على السياسات التعسفية الممارسة بحق قائدنا".

وأكدت "نحن في مرحلة مصيرية، علينا أن نصعد نضالنا، ونستمد إرادتنا من مقاومة القائد عبد الله أوجلان، كي نقضي على مخططات دولة الاحتلال التركي التي تسعى للقضاء على المشروع الديمقراطي الذي طرحه القائد".

(ن ش/ف)

ANHA