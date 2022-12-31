أهالي حلب يقدمون واجب العزاء لذوي شهيد ارتقى خلال الهجمات الكيماوية

نصب مجلس عوائل الشهداء، اليوم السبت، خيمة عزاء الشهيد خليل كدرو، (الاسم الحركي آزاد عفرين)، الذي ارتقى بتاريخ 26 أيلول 2022، وذلك في ساحة الشهداء الواقعة بالقسم الغربي من حي الشيخ مقصود في مدينة حلب، بمشاركة أعضاء وعضوات المؤسسات المدنية والأحزاب السياسية وقوى الأمن الداخلي ووحدات حماية الشعب والمرأة.

بدأت مراسم العزاء بعرض عسكري من قبل قوى الأمن الداخلي ووحدات حماية الشعب والمرأة، ثم الوقوف دقيقة صمت؛ إجلالاً لأرواح الشهداء، ألقى بعده عضو مجلس عوائل الشهداء، رمزي بكر، كلمة، عزى فيها عائلة الشهيد والقائد أوجلان والمقاومين في جبهات شمال وشرق سوريا.

وقال "نحن نسير على درب الشهداء؛ لأن وصولنا إلى هذه المرحلة؛ بفضل هؤلاء الشهداء وفلسفة القائد أوجلان التي تدرّب على أساسها شهداؤنا وقاوموا وناضلوا بفضلها".

أكد بكر "سنسير على نهج الشهداء وفقاً لفلسفة القائد أوجلان، ولن يستطيع العدو أن يخيفنا أبداً وسنبقى دائماً مفتخرين بالشهداء"، مختتماً "درب الشهداء هو درب الحرية، الديمقراطية والمساواة".

بدوره، ألقى حمزة حلب، كلمة، باسم وحدات حماية الشعب والمرأة قال فيها "حتى في اليوم الأخير من هذا العام، نعلن استشهاد بطلاً من أبطالنا. لقد كان هذا العام صعباً وعاماً للمقاومة في الوقت نفسه، قدمنا فيه عدداً من الشهداء".

وأشار إلى الهجمات الكيماوية للاحتلال التركي ضد الكريلا، لكنه أثنى على مقاومتهم أمام كل هذه الأسلحة الكيماوية زالثقيلة والطيران الحربي، وقال: "إن قواتنا في جبال الحرية ما تزال تناضل بقوة، على أساس فكر القائد أوجلان وفلسفته، نعلم أن العدو حاول بشتى الطرق إبادتنا، حيث شدّد العزلة على القائد في جزيرة إمرالي كما صعّد هجماته".

وشدّد "ليضع العدو نصب عينيه، أننا سنشهد العام المقبل، مقاومةً وبطولةً أكثر، وأنّ أحلامه في إبادة الشعب الكردي لن تتحقق؛ لأن فكر وفلسفة القائد أوجلان تخطت الشرق الأوسط، فقد بدأت ثورات الشعوب في كل مكان في الشرق الأوسط وأوروبا أيضاً، في كل مكان؛ تنادي الشعوب بـ ". Jin, Jiyan, Azadî المرأة، الحياة، الحرية".

"بحرية المرأة المناضلة سنحيا حياة حرة ديمقراطيةً"

ثم ألقت عضوة منسقية مؤتمر ستار، روشين موسى، كلمة قالت فيها "في هذه المرحلة؛ مرحلة المقاومة والنضال من أجل الحرية التي انتشرت بين كل الناس في صورة الشهداء 11 الذين استشهدوا في جبال الحرية بالسلاح الكيماوي، سنسير دائماً على خطاهم، على خطا مقاومة الحرية".

وأردفت "عندما نذكر الشهادة، فنحن نذكر جميع شهدائنا، ففي جبال الحرية تبدى مقاومة كبيرة، تواجه الخيانة والإبادة الجماعية بحقنا، ونحن النساء سنسير على خطا الشهداء، ويجب على شعبنا حول العالم أن يكون متأهباً وجاهزاً دائماً؛ لأنه بحرية القائد أوجلان الجسدية وحرية العالم بأسره وحرية المرأة المناضلة سنحيا حياة حرة ديمقراطية".

واختتمت المراسم بقراءة وثيقة الشهادة من قبل مجلس عوائل الشهداء وسُلّمت لذويه.

(ل م)

ANHA