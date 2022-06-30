أهالي حلب يقدمون واجب العزاء لذوي الشهيد زاغروس

نصب مجلس عوائل الشهداء اليوم في مدينة حلب خيمة عزاء للشهيد المقاتل في صفوف قوات الدفاع الشعبي زاغروس سنار الاسم الحقيقي برفان علي يوسف، وذلك في ساحة الشهداء الواقعة في القسم الشرقي من حي الشيخ مقصود.

وتوجه المئات من أهالي حيي الشيخ مقصود والأشرفية إلى جانب مقاتلين في وحدات حماية الشعب والمرأة وقوى الأمن الداخلي، ممثلين عن الأحزاب السياسية وأعضاء المؤسسات المدنية بمدينة حلب إلى الخيمة لتقديم واجب العزاء لذوي الشهيد زاغروس والذي استشهد أثناء تصديه لجحافل جيش الاحتلال التركي في جبال كردستان.

مراسم العزاء بدأت بالوقوف دقيقة صمت، تلا ذلك تقديم عرض عسكري من قبل مقاتلي وحدات حماية الشعب والمرأة إلى جانب أعضاء قوى الأمن الداخلي، لتلقى بعدها عدة كلمات من قبل كل من القيادي في وحدات حماية الشعب بحلب شرفان عفرين، الرئيسة المشتركة لمجلس عوائل الشهداء بحلب روشان محمد، باسم عائلة الشهيد زاغروس سناء محمد علي وجمال حج يوسف.

شرفان عفرين قال خلال كلمته إن شهر تموز هو شهر التضحيات بالنسبة للشعب الكردي بدءاً من التضحية العظيمة التي أبدتها الشهيدة زيلان (زينب كناجي)،والتي مهدت الطريق لانتشار النضال في الساحات الأربع لكردستان.

ونوه شرفان إلى أن الشهيد زاغروس أثناء تصديه لجحافل الاحتلال في جبال كردستان كان يعبر عن إرادة شعب متمسك بالحرية يناضل ويكافح ويقدم أعز ما يملك في سبيل تحصيلها.

وأنهى القيادي في وحدات حماية الشعب شرفان عفرين حديثه بالتعهد بالعمل على رفع وتيرة النضال والانتقام من كل الأعداء والمحتلين والخونة.

أما الرئيسة المشتركة لمجلس عوائل الشهداء بحلب روشان محمد فقالت بأن الشهداء قدموا أغلى ما يملكون للحفاظ على المكتسبات المتحققة، واعتبرت روشان أن طريق النضال المرسوم من قبل الشهداء يجب أن يصعد لحين درء المحتلين وتحرير كردستان.

بدورها استذكرت سناء محمد علي باسم ذوي الشهيد زاغروس جميع شهداء الحرية مشيرةً إلى أنهم على العهد باقون للانتقام من المحتلين، وأنهت سناء حديثها بالتأكيد على أن عائلة الشهيد ستكافح لحين تحقيق مراد زاغروس في تحرير القائد عبد الله أوجلان وأراضي كردستان من المحتلين.

فيما قال جمال حج يوسف باسم عائلة الشهيد زاغروس بأن خيار الانضمام إلى قوات الدفاع الشعبي كان نابعاً من شخص الشهيد دون تردد، وأن روح المسؤولية التي تحلى بها زاغروس وجهته إلى جبال كردستان أماكن الشرف والبطولة للمطالبة بالحقوق المشروعة للشعب الكردي.

وبعد الانتهاء من الكلمات استمع الحاضرون إلى كلمة مسجلة للشهيد زاغروس يروي خلالها أسباب انضمامه إلى قوات الدفاع الشعبي، ويتحدث عن حياته ونضاله، إلى جانب أشعار كتبها عن وطنه كردستان.

ومن ثم قرئت وثيقة الشهادة من قبل عضوة مجلس عوائل الشهداء بريتان جعدان وسلمت لذوي الشهيد، لتنتهي المراسم بتقديم الحاضرين واجب العزاء لذوي الشهيد زاغروس.

(م ع/سـ)

ANHA