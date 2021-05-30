أهالي حلب يقدمون واجب العزاء لذوي الشهيد شرفان ديغور

هذا وتوافد المئات من الأهالي إلى خيمة عزاء الشهيد شرفان ديغور الاسم الحقيقي يوسف بكر، أمام منزل ذويه الواقع في القسم الغربي من الحي.

وشارك في العزاء أيضًا وفود من الأحزاب السياسية، وحركة المجتمع الديمقراطي، ومؤتمر ستار، وكومينات ومجالس حيي الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب.

وزُيّنت الخيمة بصور الشهيد شرفان ديغور وشهداء آخرين، وكذلك صور القائد عبد الله أوجلان، وأعلام مجلس عوائل الشهداء.

وبدأت مراسم العزاء بالوقوف دقيقة صمت إجلالًا للشهداء، من ثم ألقيت عدة كلمات من قبل الإداري في مجلس خط الشهيد روبار قامشلو عيسى مصطفى، وعضوة مؤتمر ستار غادة عبدو، وعضو حزب الاتحاد الديمقراطي علي شيخ، وعضوة مجلس عوائل الشهداء زلوخ حمود.

وتطرق المتحدثون إلى مقاومة الشهيد شرفان في وجه الاحتلال التركي، وأشادوا بإصراره وعزيمته ونضاله من أجل تحرير مدينة عفرين من الاحتلال والمرتزقة، مؤكدين أن الشهداء شعلة الحرية ومناهل القوة والإرادة، يناضلون لتحقيق حياة حرة كريمة.

كما أشار المتحدثون إلى الجرائم التي ارتكبها الاحتلال التركي بحق أهالي عفرين، معتبرين إياها جرائم حرب.

وتلاها قراءة وثيقة الشهيد شرفان ديغور من قبل عضوة في مجلس عوائل الشهداء فهيمة حنان، لتنتهي المراسم بترديد الشعارات التي تحيي الشهداء.

(ع س/ س ر)

ANHA