أهالي حلب يقدمون واجب العزاء لذوي الشهيد كمال جيا

وتوجه المئات من أعضاء وعضوات المؤسسات المدنية والأحزاب السياسية وقوى الأمن الداخلي ووحدات حماية الشعب والمرأة إلى خيمة العزاء التي نصبها مجلس عوائل الشهداء في ساحة الشهداء الواقعة في القسم الغربي من حي الشيخ مقصود في مدينة حلب.

بدأت مراسم العزاء بالوقوف دقيقة صمت، تلتها كلمة المتحدث باسم وحدات حماية الشعب والمرأة في حلب حمزة حلب قال في مستهلها "نعزي عائلة الشهيد، نعزي القائد عبد الله أوجلان، والعزاء للكريلا في جبال الحرية".

وأردف "هنا في ساحة الشهداء نشيّع كلّ يوم شهيداً، لكننا وعدنا كل شهداء الثورة، وعدنا القائد عبد الله أوجلان بأننا كل يوم سنقدّم شهيداً وليشهد العدو على ذلك، فمهما حدث لن نخرج عن هذا الطريق".

"نحن مستعدون أن نقدم الشهداء يومياً"

وأضاف حمزة "نحن مستعدون أن نقدم الشهداء يومياً، أن نكون يومياً في الساحات، أن نكون يومياً على الجبهات، لم يعد العدو يمتلك أية أوراق، وهو متجه إلى الهاوية الآن، لذلك يحاول أن يستخدم كل شيء ضدنا، الكيماوي والطيران والأسلحة الثقيلة، لكن ثورتنا لن ترضخ أبداً فهي قائمة على فكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان ".

وبدوره ألقى الرئيس المشترك لمجلس حي الشهيد جنكيز علي شيخ كلمة قال فيها "نحن خطونا الخطوات الكبرى بفلسفة الشهداء، فيجب ألّا يظن أعداء الإنسانية هؤلاء بأننا سنرضخ بالمجازر".

وأكّد علي على الكفاح قائلاً "سنقاوم كشعب إلى جانب مقاومة الكريلا التي بدأت من جبال الحرية وحتى أجزاء كردستان الأربعة، كشعب يريد الحرية والديمقراطية وسنقف إلى جانبهم في العمل السياسي والدبلوماسي، ولسنا نادمين أن نكون يومياً مستعدين في الساحات إلى جانب مقاتلينا في الجبهات".

وباسم عائلة الشهيد تحدثت شقيقته روكان آزا "بكل افتخار استقبلنا استشهاد الشهيد كمال، ونهدي استشهاد شهيدنا لأجزاء كردستان الأربعة، وللكريلا في جبال الحرية، وللقائد عبد الله أوجلان، فطريق الشهداء هو طريق الحرية المطلقة".

وأكّدت على السير على خطا الشهداء "ها نحن نجدد الوعد بأننا سنمشي في طريق الشهداء، وسنكون في الساحات ومستعدين دائماً لنسير على خطاهم، باسم عائلة الشهيد، سنقدم أرواحنا فداءً لهم ".

ومن ثم قرئت وثيقة الشهادة وسلمت لذوي الشهيد.

(ك)

ANHA