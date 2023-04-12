أهالي حلب يقدمون واجب العزاء لذوي الشهيد فؤاد أحمد إسماعيل

شارك، اليوم، أهالي وأعضاء المجالس والكومينات والمؤسسات المدنية والقوى العسكرية في حيي الشيخ مقصود والأشرفية في مراسم تقديم واجب العزاء التي نظمها مجلس عوائل الشهداء، لذوي الشهيد فؤاد أحمد إسماعيل، الاسم الحركي آمد ديرسم، في ساحة الشهداء.

واستشهد المقاتل في قوات الدفاع الشعبي فؤاد أحمد إسماعيل، الاسم الحركي آمد ديرسم، في مناطق الدفاع مديا في 23-11-2017.

وتحدثت خلال المراسم الناطقة باسم مجلس عوائل الشهداء في شمال وشرق سوريا فاطمة إيبو وقالت: "نستذكر في شخص الشهيد آمد جميع شهداء الحرية".

وأردفت: "عندما تكون مطالبنا كبيرة، فيجب أن يكون الثمن أيضاً كبيراً حتى تتحقق هذه المطالب، وها نحن نقدم يومياً الشهداء، واليوم قدمنا الشهيد آمد أيضاً، ونتعهد بالسير على فكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان وعلى نهج الشهداء".

ثم تحدثت عضوة مؤتمر ستار شيراز سليمان خلال المراسم وقالت: "سنبقى على خطى الشهداء حتى النفس الأخير، ونعاهد من حي المقاومة حي الشيخ مقصود، الشهداء مرة أخرى بأننا سنسير على خطاهم".

ثم استمع المشاركون إلى تسجيل صوتي للشهيد آمد، حيث قال: "كانت حياتي سعيدة جداً منذ انضمامي إلى الحركة عام 2016، حيث تعرفت على الروح الرفاقية وعدم التفرقة".

ثمّ قرأت عضوة لجنة التدريب والتعليم في المجتمع الديمقراطي زكية مصطفى وثيقة الشهيد فؤاد أحمد إسماعيل، وسلمتها لذويه.

(ل م)

ANHA