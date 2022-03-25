أهالي حلب يقدمون واجب العزاء لذوي الشهيد بكر

نصب مجلس عوائل الشهداء خيمة العزاء أمام منزل الشهيد، عضو قوات الحماية المجتمع بكر بكر، بجانب جامع معروف في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب.

وشاركت في مراسم عزاء الأحزاب السياسية والمؤسسات المدنية والمجالس والكومينات وقوى الأمن الداخلي وقوات حماية المجتمع والمرأة ووحدات حماية الشعب والمرأة.

وزُين مكان المراسم بصور الشهداء وصور الشهيد بكر بكر، وصور القائد عبد الله أوجلان، وأعلام قوات الحماية المجتمع.

وبدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت، من ثم ألقيت كلمة من قبل العضوة في مجلس عوائل الشهداء، رمزية صالح، قالت فيها "الشهداء هم الذين ينيرون دربنا، بفضل دمائهم حررنا مناطقنا من مرتزقة داعش والاحتلال التركي ونعيش في أمن واستقرار".

وعاهدت رمزية صالح بالسير على درب الشهداء "كان الشهيد بكر يحمي حيّه، ونعاهده بالسير على دربه وحماية الحي".

وباسم مجلس حي الشهيد روبار قامشلو، ألقى العضو مصطفى حمو كلمة، تقدم فيها بالعزاء لذوي الشهيد بكر وجميع عوائل الشهداء والقائد عبد الله أوجلان، وقال "الشهيد بكر على الرغم من كبر سنه، إلا أنه انضم إلى قوات حماية المجتمع ولم يتوانَ في الدفاع عن وطنه، واستمر في السير على خط الحرية والمقاومة إلى جانب رفاقه في حماية الحي، حتى وصل إلى مرتبة الشهادة".

ونوّه حمو إلى أن "الشهيد بكر انضم إلى هذه القوى لحماية المكتسبات التي حققها الشعب ومقاتلو وحدات حماية الشعب والمرأة في الحي".

ومن جهته، أشارت العضوة في مؤتمر ستار، إلهام حمدي، إلى أن الشهداء هم أساس الثورة، منوهة إلى أنه يجب على الشعب بكافة مكوناته صون دماء شهداءنا، والسير على نهجهم؛ لأن الحرية والعيش الكريم ليسا بالأمر السهل، ويتطلبان منا بذل الكثير من التضحيات".

أما عضو حزب الاتحاد الديمقراطي، علي مصطفى، فذكر مقولة القائد أوجلان عن الشهداء "يا شعبي العظيم لا تنظروا إلى طريقي؛ بل انظروا إلى الشهداء الذي ضحوا بحياتهم في سبيل هذه الوطن".

وتابع حديثه "الشهيد بكر كان أباً ورفيقاً، وبذل كل جهد في سبيل القضية التي ننادي به، ولن ننسى تضحياته التي قدمها لنا ولجميع الأهالي في الحي".

ومن ثم قرأت معلمة اللغة الكردية، زكية مصطفى، وثيقة الشهيد بكر بكر، لتختتم المراسم بترديد الشعارات التي تمجد عظمة الشهداء.

(ع س/ م ح)

ANHA